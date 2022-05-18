Стали відомими вимоги Туреччини у контексті її блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

У списку вимог, зокрема, поставки винищувачів F-35 та визнання Партії праці Курдистану терористичною організацією.

Влада Туреччини сформувала список умов, за виконання яких ця країна готова схвалити вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg, яка провела розмови з трьома високопоставленими турецькими чиновниками про те, чого їхній уряд прагне досягти, піднімаючи ставки блокуванням вступу країн-аспірантів до Північноатлантичного Альянсу.

Посадовці говорили на умовах анонімності, заявляючи, що вони не мають права публічно відкривати внутрішні деталі обговорення цього питання в уряду. Утім всі три джерела дали згрубша схожі оцінки.

Отже передовсім Анкара наполягає на тому, щоб усі нові кандидати на членство в НАТО визнали її стурбованість курдськими збройними формуваннями – як всередині Туреччини, так і за її межами, зокрема, в Сирії та Іраку. Туреччина вимагає, аби Швеція та Фінляндія визнали Партію праці Курдистану та пов'язані з нею структури терористичними організаціями.

Також Анкара, за даними співрозмовників аґенції, розраховує отримати від Сполучених Штатів нову партію винищувачів F-16 та провести модернізацію таких літаків, які вже стоять на озброєнні. Окрім цього, Туреччина все ще бажає, аби її повернули до програми поставок новітніх винищувачів F-35. Нагадаємо, що з цієї програми країну виключили після придбання нею у 2019 році російських зенітно-ракетних систем С-400. Також Туреччина розраховує, що з неї знімуть інші обмежувальні заходи, накладені через цю угоду.

Також Анкара вимагає, щоб Швеція та Фінляндія поклали край обмеженням на експорт озброєнь, які вони запровадили щодо Туреччини разом з кількома іншими членами Європейської Унії після турецького вторгнення в Сирію в 2019 році, щоб відтіснити загони курдів від кордону. І хоча торгівля зброєю Туреччини з двома зазначеними країнами є незначною і тут не йдеться про якісь великі оборонні закупівлі, турецькі чиновники заявили, що в принципі Анкара не погодиться на розширення військового Альянсу на країни, які блокують угоди про зброю. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоґлу публічно заявив про це, зазначивши, що обмеження озброєнь «суперечать духу» Альянсу.

Нагадаємо, що напередодні про свою незгоду зі вступом двох скандинавських країн до Північноатлантичного Альянсу заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан. Він звинуватив Гельсінкі та Стокгольм у наданні притулку активістам Партії праці Курдистану, яких Анкара вважає терористами, та в запровадженні санкцій проти Туреччини.