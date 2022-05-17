Туреччина погрожує заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Сполучені Штати намагатимуться переконати Анкару цього не робити.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан у понеділок, 16 травня, знову заявив про те, що не підтримає прийняття Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного Альянсу. Це, за його словами, пов'язане з відсутністю в цих двох країн чіткої позиції щодо курдських бойовиків, а також зі запровадженням санкцій проти Туреччини. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Туреччина звинувачує дві скандинавські країни у приховуванні членів Партії праці Курдистану, яку вона вважає терористичною організацією, а також послідовників Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в 2016 році. У 2019 році Фінляндія та Швеція запровадили ембарґо на постачання озброєнь Туреччини після її вторгнення до Сирії.

«В обох країн немає чіткої позиції щодо терористичних організацій. Швеція – це інкубаційний центр терористичних організацій. Вони заводять терористів до парламенту, дають їм трибуну, розсилають спеціальні запрошення. Ми не можемо сказати "так" тим, хто запроваджує санкції проти Туреччини, щоб вони приєдналися до НАТО, яка є організацією з безпеки», – заявив турецький президент.



Ердоґан навіть попередив, що Стокгольм та Гельсінкі можуть не посилати своїх дипломатів до Анкари та намагатися переконати Туреччину погодитись.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав взяти до уваги вимоги Анкари. «Туреччина є цінним союзником, і необхідно враховувати будь-яке занепокоєння щодо безпеки. Ми маємо діяти спільно в цей історичний момент», – написав він у Twitter після зустрічі з главою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу.

Попри попередження Ердоґана, Швеція і Фінляндія таки відряджають в Анкару свої делегації. До Туреччини вирушать міністри закордонних справ двох країн Анн Лінде (Ann Linde) та Пекка Гаавісто (Pekka Haavisto). Західні аналітики вважають, що Анкара таким чином веде торг. Наприклад намагається відновити контракт зі США на придбання новітніх винищувачів F-35, який було заблоковано після придбання Туреччиною російських систем ППО С-400.

У неділю держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість у тому, що Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО, незважаючи на заперечення Туреччини. У середу, 18 травня, ця тема буде головною на перемовинах у Вашінгтоні Блінкена із його турецьким колегою.