НАТО попередило Москву про готовність збивати російські літаки-порушники.

Російський посол у Франції застеріг, що це може призвести до війни між Росією та НАТО.

Дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини, які працюють у Москві попередили російське керівництво, що сили ППО країн-членів НАТО готові збивати російські бойові літаки, які порушать повітряний простір держав Альянсу. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на свої джерела, знайомі зі ситуацією.

Розмова відбулася у зв'язку із вторгненням 19 вересня у повітряний простір Естонії трьох російських винищувачів МіГ-31. Вони порушили кордон країни-члена НАТО на кілька морських миль і залишалися в естонському повітряному просторі щонайменше 12 хвилин. У зв’язку з вторгненням в повітря було піднято літаки італійських ВПС, які беруть участь у патрулюванні узбережжя країн Балтії.

За підсумками зустрічі дипломати дійшли висновку, що порушення кордону бойовими літаками було зумисним і санкціонованим російським командуванням. За словами джерел, під час перемовин один із російських чиновників сказав, що порушення повітряного простору стало реакцією на те, що Україна атакує анексований Крим. У Кремлі заявили, що такі операції були б неможливими без підтримки НАТО, тому Росія вважає, що вже перебуває у стані конфронтації з країнами Європи, пише Bloomberg.

Представники Росії під час зустрічі робили докладні записи, через що європейська делегація вирішила, що кремлівське керівництво доручило російським чиновникам надати детальний звіт про позицію НАТО.

Зі застереженням Кремля виступив і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. В етері телеканалу CNN він заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу при порушенні російськими літаками їхнього повітряного простору можуть «вжити крайніх заходів», якщо є пряма загроза.

Офіційною реакцією Москви можна вважати заяву посла Росії у Франції Олексія Мєшкова. В етері французької радіостанції RTL він застеріг: «Якщо НАТО збиває російський літак під приводом ймовірного порушення свого повітряного простору, це буде війна».