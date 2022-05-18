84-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:11 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації заявив, що росіяни готуються "дотискати" Луганщину, стягують на фронт тисячі одиниць техніки. "ЗСУ готові «зустрічати»", – запевнив він. Від ворожих обстрілів найбільше потерпає Сіверськодонецьк і довколишні села. Дуже гаряче – у Гірській та Попаснянській громадах, де РФ прагне перерізати "дорогу життя" Бахмут-Лисичанськ. Водночас українські сили зауважили, що РФ готує оборонні дії у Старобільську і Сватовому. Гайдай прогнозує, що український наступ почнеться вкінці червня.

09:54 Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Одна з ракет влучила в об’єкт транспортної інфраструктури. Його зруйновано, як повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко. Ще одну ракету збила українська ППО. Уламки впали на подвір'я і знищили приватну оселю.

09:33 Сполучені Штати Америки запускають програму зі збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні. Місія планує прагне документувати, перевіряти та розповсюджувати свідчення із відкритих джерел про дії російських військ. Зокрема, плануєтсья досліджувати супутникові знімки та інформацію із соціальних мереж. Онлайн-платформа публічно ділитиметься зібраною інформацією, щоб спростувати російські фейки.

09:19 Дипломати із представництв Фінляндії і Швеції у НАТО подали до штаб-квартири Альянсу заяви про бажання приєднатися до Організації Північноатлантичного договору. "Історичний день! Сьогодні Швеція і Фінляндія передають листи, в яких висловлюється зацікавлення їхніх країн у подачі заявок на членство в НАТО", – йдеться у повідомленні шведського представництва.

08:57 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про бій у селі Довгеньке на Слов'янському напрямку:

Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання. На інших напрямках основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповнені запасів, а також намагається покращити своє тактичне положення. Російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на всій території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза завдання з території білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави. Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України противник продовжує утримання у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил російської федерації. В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій. Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник. На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії. З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території російської федерації озброєння та військову техніку. На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі. На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів. У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ. На Миколаївському напрямку для вогневого ураження наших військ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми - ствольної артилерії. На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси. На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ було уражено десять БпЛА оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА та чотири крилатих ракети. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

08:13 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія гоотується до затяжної війни, але Україну такий сценарій не влаштовує – українське командування ставить за мету досягнути перемоги швидше. Таку заяву резніков зробив на засіданні ради закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО. "За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", – заявив Резніков. Він додав, що кожен день війни приносить жертви серед наших військовослужбовців та величезні страждання цивільного населення – людей викрадають, катують, вбивають. До того ж, війна руйнує українську економіку. "З кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення. Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи", – пояснив міністр. "З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт", – підкреслив Резніков.

00:19 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що переговорний процес про евакуацію українських військовиків із "Азовсталі" продовжується. "Евакуаційна місія триває, її курують наші військові та розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники", – сказав Зеленський.