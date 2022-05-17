Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО.

Напередодні аналогічне рішення ухвалили законодавці Швеції.

 

 

Парламент Фінляндії на засіданні у вівторок, 17 травня, схвалив подання заявки на вступ країни до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомив фінський інформаційний портал Yle. «За» проголосували 188 депутатів, восьмеро висловилися «проти».

 

Більшість тих, хто проголосував «проти», як і очікувалося, були представниками Лівого Альянсу. Шість членів цієї парламентської групи виступили проти звернення до НАТО, хоча дев'ятеро були за. Окрім того, в таборі опонентів вступу країни до західного військового блоку опинилися двоє представників правопопулістської партії «Влада належить народу» (Valta kuuluu kansalle).

 

Раніше президент країни Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö) та уряд вже заявляли, що принципове рішення про це ухвалено. Передбачається, що найближчим часом глава держави затвердить своїй підписом  результати парламентського голосування.

 

Фінляндія дотримувалася нейтралітету після завершення Другої світової війни. Ідея про приєднання до НАТО, згідно з опитуваннями громадської думки, користувалася дедалі більшою популярністю останніми роками, проте фінальне рішення було ухвалено після вторгнення Росії в Україну.

 

У понеділок, 16 травня, за рішення про вступ до НАТО проголосувала Швеція. 17 травня Стокгольм подав  офіційну заявку на вступ до Альянсу. Очікується, що заявки обох країн розглядатимуться спільно на саміті НАТО в Мадриді, запланованому на червень.

 

Нагадаємо, що напередодні про свою незгоду зі вступом двох скандинавських країн до Північноатлантичного Альянсу заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан. Він звинуватив Гельсінкі та Стокгольм у наданні притулку активістам Партії праці Курдистану, яких Анкара вважає терористами, та в запровадженні санкцій проти Туреччини.

 

Стокгольм та Гельсінкі уклали з багатьма країнами-членами НАТО договори про взаємну військову допомогу для захисту від аґресії з боку третіх країн. Вони діятимуть на період до набуття країнами-аспірантами повноцінного членства в Альянсі.

17.05.2022

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