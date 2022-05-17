 У Росії дозволено випуск автомобілів за нормами початку 1990-х.

Це спричинено західними санкціями проти Росії за аґресію в Україні.

Уряд Росії дозволив вітчизняним виробникам випускати автомобілі за нормами початку 1990-х років. У нових машин не обов'язковою стала наявність подушок безпеки, запобіжних натягувачів ременів безпеки, вони не зобов'язані відповідати екологічним нормам «Євро». Таким чином рівень екологічних вимог до російських автівок повернувся до радянського рівня 1988 року.

Постанова російського уряду опублікована на офіційному порталі правової інформації РФ. Документ фактично дозволяє російським виробникам не встановлювати на автомобілі системи, до яких вони не мають доступу через санкції.

Автомобілі можна виробляти без антиблокувальної системи ABS і системи контролю стійкості автомобіля ESP. Вони не мусять комплектуватися системою екстреного оповіщення про аварію «ЭРА-ГЛОНАСС».

Спрощення пов'язане зі санкціями проти російської економіки, запровадженими після вторгнення російської армії в Україну 24 лютого 2022 року. Це спричинило в Росії кризу міжнародних перевезень та дефіцит мікрочипів.

Більшість технічних вимог до російських автомобілів вводилася з початку 2000-х років, після відкриття у Росії заводів великих західних автовиробників. Більшість із них зупинилася після початку війни з Україною.

Виробництво було зупинено, зокрема, на заводі «Автотор», де збиралися німецькі BMW. Також припинили роботу заводи Hyundai і Toyota в Санкт-Петербурзі, два заводи Volkswagen, Московський завод Renault. Окрім того, було зупинено багато великих заводів автомобільних комплектуючих.