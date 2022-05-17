83-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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09:43 Генштаб ЗСУ звітує у вівторок уранці:

 

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

Авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, продовжує зберігатися загроза завдання з території республіки білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На Слов’янському напрямку - здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. Посилює угруповання військ.

На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали.

На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.

На Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.

Ударна авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.

Загальні втрати ворога наразі уточнюються та незабаром будуть опубліковані в окремому зведенні.

 

08:12 По місту Новояворівськ у Львівській області недалеко від українсько-польського кордону завдали ракетного удару.

 

01:31 У Львові по півночі пролунало вісім-дев'ять вибухів. Гуркіт було добре чутно в центрі міста. Очевидці стверджують, що по ракетах працювала ППО. Як повідомив згодом міський голова Андрій Садовий, "підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає". Він пообіцяв надати детальнішу інофрмацію вранці і закликав подякувати "тим, хто береже наше небо".

 

00:36 Президент України Володимир Зеленський визнав у нічному зверненні: для того, щоб повернути українських військовиків із Маріуполя, знадобиться час. "Щодо ситуації в Маріуполі. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки; переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, і ця робота потребує делікатності й часу", – сказав Президент. 

 

00:09 Міністерство оборони України офіційно підтвердило евакуацію вояків Маріупольського гарнізону із "Азовсталі". Як випливає із офіційного повідомлення, 51 важкопораненого воїна везуть в Новоазовськ, що біля кордону з РФ. Іще 211 вояків спровадили до Оленівки, під Донецьк, далі їх мають обміняти як військовополонених. При тім частина воїнства все ще залишається на "Азовсталі".

17.05.2022

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