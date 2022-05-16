На Тернопіллі продовжують переіменовувати вулиці й демонтовувати символіку радянської доби.

Депутати Шумської ОТГ, що Кременецькому районі на Тернопільщині, підтримали рішення про зміни назв вулиць, що асоціюються з радянським періодом або з діячами тієї епохи. Попередньо відбулося опитування у жителів населених пунктів, а також було розглянуто пропозиції від ГО «Меморіал Південна Волинь».

Згідно рішення буде перейменовано:

- у м. Шумськ: вул. Гагаріна змінено на вул. Дубенський шлях;

- у с. Кути: вул. Гагаріна – на вул. Тараса Шевченка;

- у с. Потуторів: вул. 8 Березня – на вул. Квіткова; вул. Гагаріна – на вул. Молодіжна.

Додаткове обговорення відбудеться щодо назв вулиць у селах Боложівка, Вілія та Одерадівка.

Прийняли також рішення здійснити реконструкцію меморіального комплексу воїнам Другої світової війни у парку Шумська з вилученням постаменту з зображенням радянського солдата з радянською символікою. Решта меморіалу Братської могили, у якому поховано 270 людей, плити з іменами загиблих – залишити без змін. Депутати запропонували на місці постаменту встановити хрест, біля якого у подальшому, згідно християнських традицій, можна буде здійснювати молитовне вшанування померлих. Пропозиції щодо дизайну та форми майбутньої споруди приймає відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

Депутати делегували повноваження доручити виконавчому комітету міської ради щодо демонтажу символіки комуністичного, радянського режиму, яка присутня у різних населених пунктах на пам’ятниках та меморіалах.