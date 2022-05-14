80-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:01 У списку на евакуацію із "Азовсталі" є шістдесят людей, заявила міністер з питань реінтеграції Ірина Верещук. Ідеться про важко поранених солдатів і про медиків. "Там декілька сотень поранених – їх треба рятувати в першу чергу. Щодо всіх одразу – росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики. Їх дійсно 60 осіб", – сказала Верещук "Суспільному".

10:41 Речник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що російська армія намагається встановити системи протиповітряної оборони на острові Зміїний. "Але відповідні рішення нашого міського керівництва стануть для ворога фатальними”, – заявив Братчук.

10:08 Аґенція Reuters опублікувала фоторепортаж із Києва із повантаження тіл російських солдатів, загиблих у боях на Київщині та Чернігівщині, у вагони-рефрижератори. Голова військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін заявив, що в різних регіонах України стояло кілька рефрижераторних поїздів, де зберігалися тіла. З його слів, після завершення активної фази бойових дій сторони мусять повернути трупи вояків. "Ми готові повернути тіла агресору", – сказав він.

09:57 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 27,2 тис. осіб, танків – 1218 од., бойових броньованих машин – 2934 од., артилерійських систем – 551 од., РСЗВ – 195 од., засобів ППО – 88 од., літаків – 200 од., гелікоптерів – 163 од., автомобільної техніки – 2059 од., кораблів /катерів – 13 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 од., спеціальної техніки – 42 од., крилатих ракет – 95 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано Слов’янському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

За добу втрати ворога сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 13 од., бойових броньованих машин – 34 од., артилерійських систем – 9 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 17 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 6 од., спецтехніки – 1 од.

Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки за час війни знищено:

102% танків (з них 7,3% за минулий тиждень),

101% бойових броньованих машин (з них 6,7% за минулий тиждень),

34% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

61% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

68% гелікоптерів (з них 2,9% за минулий тиждень).

08:54 Поточні висновки Американського Інституту дослідження війни (в обережній тональності "правдоподібно"):

– Україна виграла битву за Харків. Російські війська продовжували відходити від північних населених пунктів навколо Харкова; українські війська намагатимуться перерізати російські наземні лінії комунікації до Ізюма, але рельєф місцевості утруднить досягнення цієї цілі"

– Українські сили зірвали спробу Росії перетнути річку Сіверський Донець, підриваючи зусилля Росії зі згрупування військ на півночі Донбасу та завершення оточення Сєвєродонецька та Лисичанська"

– Російські війська здобули ділянку шосе біля західного входу до металургійного заводу "Азовсталь", але бої за об'єкт тривають"

– Російські війська в Запорізькій області намагаються досягти артилерійського полігону за межами міста Запоріжжя"

– Українські сили намагаються відновити контроль над островом Зміїний, неуможливлюючи Росії його використовувати.

08:44 Генеральний штаб ЗСУ інформує, що на Запорожжі росіяни розпочали будувати багатоешелонові фортифікації для утримання захоплених територій. ни.

Основна мета – встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом. Російський агресор продовжує бойові дії у Східній операційній зоні, здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До семи батальйонів зі складу збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Продовжується вивезення військової техніки та майна збройних сил російської федерації з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання. На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка. Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд. Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має. В місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів. На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони. На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено пʼять танків, пʼять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

07:30 За даними Пентагону, в Україні на даний час знаходиться 105 російських батальйонних тактичних груп.

07:00 Звільнення території Харківщини (зміна фронту від 11 травня):

01:00 На 79-й день війни українські захисники звільнили ще 6 населених пунктів, повідомив президент України Володимир Зеленський. – Всього звільнено вже 1 015 населених пунктів.

00:15 Українські вояки знову вибили росіян з-під села Білогорівка, у місці форсування Сіверського Дінця. Як повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, російська армія втратила вже близько 90 одиниць техніки, а також і гелікоптер. "Наші захисники вже зачищають й інший берег річки, де росіяни намагалися закріпитися. За даними розвідки, російський батальйон відмовився йти в атаку, бо Білогорівка – це рашистська смерть", – прокоментував Гайдай. Український волонтер Павло Кащук опублікував знимку з місця форсування річки, на котрій помітно знищену напередодні понтонну переправу і спалену раніше техніку; при тім на фотографії зафіксовано й нові танки – прямо у воді. "Ці танки насправді намагалися повернутися [після розгрому] назад вбрід, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, мабуть, забули, тож далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню. Але не всі", – описав Кащук. Про розгром росіян пише і редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов: "Російські війська були вибиті поступово з кожного плацдарму, і сьогодні я мав честь бачити, як тікають під гуркіт українських гармат російські танки від Білогорівки", – написав він.