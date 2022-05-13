79-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нагнітання довкола 9 травня було надмірним, і українцям не слід очікувати розрядки подій після "сакральної дати": найближчі тижні і місяці будуть дуже важкими. "Багато наших співгромадян свідомо чи підсвідомо сприймали 9 травня як певний рубікон. Адже кремль неодноразово демонстрував жагу до схибленого символізму. Інформаційний простір був насичений очікуваннями, що до цього дня чи безпосередньо в цей день станеться щось «особливе». Таке, що визначить хід війни чи дасть підказку щодо часу її завершення. Цей день минув. Багато людей зараз дещо розгублені", – констатує Резніков. "До 9 травня росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. Ми змусили її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог врешті-решт не витримав", – написав він у Facebook.

12:52 BBC опублікувало нові кадри з місця розстрілу мирних мешканців російськими солдатами на станції технічного обслуговування на Київщині під час втечі російських загонів з-під столиці. Камери спостереження зафіксували обличчя убивць, коли вони перебували в офісному приміщенні станції. Москалі пили алкогольні напої за столом, коли побачили, що камера їх записує. Тоді один солдат підійшов до кута і прикладом автомата розбив техніку. Нагадаємо, під час нападу росіян на СТО загинуло двоє чоловіків. Російські солдати спочатку обшукали їх, а коли ті відійшли, то розстріляли їх у спину.

12:34 Президент України Володимир Зеленський натякнув на те, що французький президент Емманюель Макрон пропонував йому піти на поступки в питаннях суверенітету і територіальної цілісності, аби досягнути порозуміння з Росією. У такий спосіб Зеленський відреагував на питання журналіста італійського телеканалу Rai 1 про можливість дати Владіміру Путіну "зберегти обличчя" і нагадування про слова Макрона, коли той казав, що великі нації вкрай небезпечно принижувати. "Ми не повинні шукати виходу для Росії, – сказав Зеленський. – Я вважаю, що Макрон даремно це робить. Бо поки Росія сама не захоче і сама не зрозуміє, що їй це потрібно (припинити війну, – ред.), вона не шукатиме ніякого виходу. Макрон хотів знайти певні результати у посередництві, але не знайшов – і не з нашого боку, а через Росію. А мені пропонувати якісь речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету для того, щоби зберегти обличчя президента Путіна – це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів". Зеленський додав, що "ми не готові зберігати щось комусь і втрачати при цьому наші території".

12:18 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, що становище на фронті є важким, утім настрій ЗСУ бойовий і армія націлена лише на перемогу.

#цитата Генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога. Це насправді важливе питання. Для мене перемога – це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій. Валерій Залужний

11:57 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 26,9 тис. осіб, танків – 1205 од., бойових броньованих машин – 2900 од., артилерійських систем – 542 од., РСЗВ – 193 од., засобів ППО – 88 од., літаків – 200 од., гелікоптерів – 162 од., автомобільної техніки – 2042 од., кораблів /катерів – 13 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 од., спеціальної техніки – 41 од., крилатих ракет – 95 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Курахівському напрямку. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 250 ворогів, танків ‒ 10 од., бойових броньованих машин – 27 од., артилерійських систем – 8 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 23 од., літаків – 1 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 7 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки (яка, зрозуміло, в ході бойових дій поповнювалася з резервів):

100% танків (з них 6,9% за минулий тиждень),

100% бойових броньованих машин (з них 6,4% за минулий тиждень),

34% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

61% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

68% гелікоптерів (з них 2,9% за минулий тиждень).

11:53 Російська армія знову намагається кинути понтонний міст через Сіверський Донецьк західніше від Лисичанська, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

11:36 Росіяни цілу ніч бомбили "Азовсталь", вранці піхота перейшла до штурму. Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у коментарі "Українській правді". "Цілу ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські. Продовжується штурм заводу за допомогою піхоти – піхота штурмує за допомогою бронетехніки та танків, артилерійських обстрілів", – сказав Калина.

11:09 Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення у війні, адже дозволяє контролювати надводну і частково повітряну обстановку на півдні України. "Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден... Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території „ПМР“, з якої вони можуть атакувати західну частину України”, – заявив начальник ГУР в етері національного телемаратону.

10:41 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завершив візит до Німеччини. Перед поїздкою він сказав у інтерв'ю Die Welt, що хоче довідатися причину затримки постачання озброєнь. Кулеба був подивований, що Німеччина дає ЗСУ лише сім самохідних гаубиць PzH 2000. "Коли про це стало відомо, я отримав повідомлення з дуже маленької країни ЄС, яка також хотіла дати нам сім одиниць тієї ж системи. Тут масштаби зовсім інші, це виглядає не дуже добре", – заявляв Кулеба. У Берліні він обговорив із міністеркою оборони Крістіною Ламбрехт способи посилення військової підтримки України. "У наших спільних інтересах – захистити європейські цінності та змусити Росію припинити забирати життя невинних людей в Україні. Європа буде в безпеці лише тоді, коли Україна переможе", – сказав міністр. Він обговорив із міністром економіки та захисту середовища Робертом Габеком нафтове ембарго й енергетичну безпеку. Голова МЗС також мав розмови із міністрами транспорту та економіки. Коли Кулеба виїжджав із Берліна, українські військовослужбовці якраз починали навчання у Німеччині. "Хочу подякувати уряду ФРН та особливо своїй колезі Анналені Бербок за надання Україні гаубиць PzH 2000. Сьогодні ми потребуємо спільних зусиль задля захисту майбутнього Європи", – резюмував він.

10:25 Британська розвідка зазначає у щоденному зведенні: незважаючи на те, що Росія зібрала потужне збройне угруповання в районі Ізюму й Сіверськодонецька, їй не вдається досягнути успіхів. Початковим планом було оточення підрозділів Операції об'єднаних сил, але реалізувати його не вдається, попри підвезення загонів російської армії з Київщини та Чернігівщини. Розвідка Британії зазначає, що для подальшого успіху росіянам треба форсувати річки. А розгром переправ на Сіверському Дінці свідчить про те, що ця ідея є вкрай ризикованою. Згідно з оцінками авторів звіту, біля Білогорівки РФ втратила цілу батальйонно-тактичну групу.

10:13 Компанія Maxar Technology зробила супутникові фотографії Зміїного після атаки Збройних Сил України. На фото видно побиту інфраструктуру на острові, на березі – потоплений "Байрактаром" десантний корабель, на котрому перевозили зенітний ракетний комплекс "Тор". На одному зі знімків знято момент атаки на катер із ракетою в повітрі – судно робить різкий розворот, а ракета, як пише CNN, летить у воду.

09:55 Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна витратила на воєнний спротив Росії 245 мільярдів гривень (понад $8 мільярдів). З його слів, на війну йдуть кошти, закладені на інші програми. При тім у квітні уряд зібрав лише 60% від запланованих податків; далі ця частка знижуватиметься.

09:46 На Луганщині росіяни штурмують Гірську та Попаснянську громади. Вогнем зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст у Рубіжному, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

09:30 Американський Інститут вивчення війни припускає, що російська армія вимушено відмовилася від планів великого оточення українських військ по лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве, прагнучи оточити лиш Сіверськодонецьк та Лисичанськ: "Найімовірніше, найближчими днями вони розпочнуть наземний наступ на Сіверськодонецьк або його околиці. Відносний успіх російських операцій у цьому районі в поєднанні з їх невдачею просунутися з Ізюму та помітним зниженням енергії цієї спроби просування свідчать про те, що вони, можливо, відмовляються від Ізюмського напрямку. Повідомлення про те, що російські війська в Попасній просуваються на північ, у бік Сіверськодонецьк-Лисичанськ, а не на схід до траси Слов'янськ-Дебальцеве, підтверджують цю гіпотезу.

Неясно, чи зможуть російські сили оточити, не кажучи вже про захоплення, Сіверськодонецьк і Лисичанськ, навіть якщо вони зосередять свої зусилля на цій значно зменшеній цілі. Протягом цієї війни російські наступи зупинялися на забудованих територіях, і навряд чи тепер буде інакше. Повідомлення про деморалізацію та відмову вести бойові дії серед російських підрозділів, що продовжуються та розширюються, свідчать про те, що ефективна бойова потужність російських військ на сході залишається низькою і може знижуватися далі. Якщо росіяни припинять просування з Ізюму, українські війська зможуть зосередити свої зусилля на обороні Сіверськодонецька-Лисичанська.

Український контрнаступ навколо Харкова також змушує російське командування робити важкий вибір, як воно, ймовірно, його зробило: російські війська, відведені від Харкова, були спрямовані на Рубіжне та Сіверськодонецьк, але ціною поступки території в Харкові, з якої росіяни обстрілювали місто. Український контрнаступ під Харковом починає виглядати дуже схожим на той, який в кінцевому підсумку відкинув російські війська від Києва".

08:37 Генштаб ЗСУ інформує у ранковому зведенні:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно, підтримує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території республіки білорусь. На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил республіки білорусь були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. За наявною інформацією, противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України. На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей. На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування наших військ в районі населеного пункту Веселе. У Воронезькій та Білгородській областях російської федерації, продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози. На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне. На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха, успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка. Продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”. З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву Українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка. За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних сил та Десантно-штурмових військ було уражено сім повітряних цілей: п’ять БпЛА типу “Орлан-10“, один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету. Авіація Повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Тільки на Донецькому та Луганському напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

00:14 Президент України Володимир Зеленський назвав "хворими" російських командирів, які наказують бомбити школи. "Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі, й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними й артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку", – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.