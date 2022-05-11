Підозрюваного у розкраданні допомоги для ЗСУ Романа Матиса випустили під заставу у 2 млн грн.

 

Львівського підприємця Романа Матиса, якого підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги для Збройних сил України, випустили зі слідчого ізолятора під заставу у розмірі 2 млн грн. Інший фігурант справи Роман Шпитко, якому теж призначили заставу у 2 млн грн, наразі перебуває в СІЗО, - повідомляє Tvoemisto.tv з покликанням на Львівську обласну прокуратуру. 

 

 

Виданню також стало відомо, що інтереси Романа Матиса у суді представляють адвокати Сергій Матвіїв та Назарій Герасимчук, яких пов'язують із одіозними львівськими бізнесменами Богданом та Ярославом Дубневичами.

 

Нагадаємо, Романа Матиса та ще одного фігуранта справи Євгена Шпитка затримали 5 травня, а 7 травня Галицький суд у м. Львові обрав для обох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

 

За версією правоохоронців, Роман Матис і його спільник Євген Шпитко заробляли гроші на продажу військового спрорядження та іншої гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових. Крім того вони розкрадали гроші, які благодійники жертвували на потреби армії. Їх затримали 5 травня під час продажу чергової партії військового спорядження на суму 550 тис. грн. У них вилучили каски, бронежилети та гроші. Під час обшуків було також виявлено склад з великою кількістю військової амуніції. Наразі перевіряють якість товарів та під контролем СБУ готують для передачі нашим захисникам. 
 

11.05.2022

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