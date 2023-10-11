Ярославу Дубневичу оголосили підозру в розкраданні газу на 2,1 млрд грн.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру нардепу Ярославу Дубневичу як організатору схеми заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Йдеться про справу розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ, яка тягнеться з 2018 року.

Як розповіли у НАБУ та САП, 10 жовтня нардеп не з’явився на виклик за повісткою та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів. Протягом дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, однак невдало. Тому йому оголосили заочну підозру відповідно до ст. 135 КПКУ.

За матеріалами слідства, протягом 2013-2017 років народний депутат України, залучивши п’ятьох інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ на Львівщині на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Закуплений у НАК «Нафтогаз» за пільговою ціною газ мав іти на виробництво теплової енергії для потреб мешканців, але його використали на виробництво та продаж електрики за ринковими цінами.

«Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%. Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн», – йдеться в повідомленні САП.

Правоохоронці встановили, що нардеп організував легалізацію (відмивання) понад 450 млн грн згаданих коштів, перевівши їх на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих на Кіпрі та Маршаллових Островах. Кошти згодом повернув в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування свого бізнесу на Львівщині.

Іншим п’яти учасникам цієї схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн). Ці справи розглядаються в судах. На майно «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.