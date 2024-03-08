П'ятеро людей загинули в Ґазі через невдале скидання гуманітарної допомоги з повітря.

Тепер розробляється морський маршрут доставки гумдопомоги.

 

 

Щонайменше п'ятеро людей у Секторі Ґаза стали жертвами інциденту, який трапився під час операції зі скидання з повітря гуманітарної допомоги. Про це повідомляє телекомпанія Al Jazeera з покликом на інформацію Міністерства охорони здоров'я Сектору Ґаза.

 

За даними телеканалу, парашут, на якому повинен був спуститися один із контейнерів з допомогою, не розкрився, і вантаж причавив людей, які зібралися на землі. Двоє загинули на місці, ще трьох доправили до шпиталю «Камаль Адван», де вони пізніше померли.

 

Нагадаємо, що минулого тижня Сполучені Штати та низка інших країн розпочали скидання з повітря гуманітарної допомоги для мешканців Сектора Ґаза за допомогою парашутів. Такий маршрут доставки було вибрано для того, щоб впоратися з катастрофічним браком продовольства – насамперед у північній частині прибережної смуги Ґази, охопленої бойовими діями.

 

Тим часом у п'ятницю, восьмого березня, Єврокомісія, Кіпр, ОАЕ, США та Велика Британія схвалили створення морського коридору для доставки гуманітарної допомоги. У спільній заяві наголошується, що важливу роль у запуску морського коридору відіграло лідерство Кіпру. Ініціатива отримала назву «Амальтея», вона передбачає механізм безпечної доставки допомоги з острова до Сектора Ґаза морем.

08.03.2024

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