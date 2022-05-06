У Львові розкрито схему розкрадання гуманітарної допомоги та торгівлі військовою амуніцією.

 

Служба безпеки України розкрила схему розкрадання гуманітарної допомоги та виявила амуніцію для військових на мільйони гривень. За оперативними даними СБУ, до організації схеми причетні щонайменше двоє - це відомий львівський підприємець Роман Матис та головний редактор інформаційного видання Євген Шпитко. Обох затримано.

 

 

Під час санкціонованих слідчих дій встановлено, що зловмисники не лише торгували амуніцією, а й привласнювали пожертви благодійників, які надходили, ніби то, на рахунки громадської організації, як допомога для ЗСУ. Далі через банківські відділення та термінали вони виводили кошти з цих рахунків для власного збагачення.

 

У повідомленні СБУ зазначається, що ділків затримано «на гарячому» під час продажу партії військового спорядження на суму 550 тисяч гривень. Також під час обшуків було виявлено склад з великою кількістю військової амуніції на мільйони гривень.

 

 

Наразі перевіряється якість товарів та під контролем СБУ готується для передачі нашим захисникам.

 

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисниками про підозру за ч.3 ст.201-2 України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) та обрання міри запобіжного заходу.

 

 

Триває слідство для встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

06.05.2022

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