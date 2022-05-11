77-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:01 Голова Луганської військо-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни намагаються тримати вогневий контроль над "дорогою життя" Бахмут-Лисичанськ – транспортну артерію, котра поєднує Сіверодонецьк із іншими вільними регіонами України. "Росіяни умисно обстріляли гуманітарний автомобіль. Вантажівка, в якій перебував лише водій, вже поверталася з Лисичанська, куди доставляла харчі для мешканців. На дорозі Лисичанськ-Бахмут до машини прилетіла ворожа міна. На щастя, водій живий", – повідомив Гайдай.

10:36 Росіяни завдали ракетного обстрілу по Запоріжжю. Вибух пролунав над одним із об'єктів – якщо судити по фотографії, цехові або складові. "Вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювали наші ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", – повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

10:07 Росіяни обстріляли ракетами Слов'янськ. "Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста. На щастя, обійшлося без жертв", – повідомив міський голова Вадим Лях.

09:56 Президент Франції Еммануель Макрон і лідер Китаю Сі Цзіньпін відбули 90-хвилинні переговори. Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, "голови двох держав підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності і суверенітету України і домовилися про терміновість досягнення припинення вогню". Китайська державна аґенція Xinhua зазначає, що сторони виступили за "встановлення миру шляхом переговорів", і сам Пекін сприяє переговорному процесові. КНР підтримує європейські країни в тому, щоб вони самі визначали свою безпеку. Але закликав до обережностві в "блоковому протистоянні".

#фото 16-літній хлопець ступає на вільну українську землю після двох місяців у Маріуполі. Фото – Watchers Media

09:27 Влада Фінляндії та Швеції розглядає можливість на початку наступного тижня одночасно подати заявки на вступ до НАТО, повідомила фінська газета Helsingin Sanomat. І Фінляндія, і Швеція офіційно ухвалять це рішення в неділю, 15 травня.

09:17 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 26350 осіб, танків – 1187 од., бойових броньованих машин – 2856 од., артилерійських систем – 528 од., РСЗВ – 185 од., засобів ППО – 87 од., літаків – 199 од., гелікоптерів – 160 од., автомобільної техніки – 1997 од., кораблів /катерів – 12 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 од., спеціальної техніки – 41 од., крилатих ракет – 94 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 350 ворогів, танків ‒ 17 од., бойових броньованих машин – 48 од., артилерійських систем – 9 од., автомобільної техніки – 17 од., гелікоптерів – 2 од., БПЛА – 10 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:

99% танків (з них 7,9% за минулий тиждень),

99% бойових броньованих машин (з них 7,1% за минулий тиждень),

33% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

60% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),

67% гелікоптерів (з них 2,1% за минулий тиждень).

09:13 Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 40 мільярдів доларів (368 голосів "за", 57 – проти). Кошти підуть на військові, економічні та гуманітарні потреби. Бюджет допомоги передбачає 6 млрд доларів на безпеку, 8,7 млрд доларів на зброю, яку США вже надає Україні, майже 4 млрд доларів виділено на розвідку. Тепер законопроект має затвердити Сенат.

09:10 Щоденний рапорт від Міноборони Великої Британії:

Продовжуються бої на острові Зміїний. Росія намагається посилити незахищений гарнізон, що там розташований.

Україна завдала ударів по російських засобах ППО та судам постачання за допомогою безпілотників «Байрактар». Російські кораблі постачання слабко захищені у західній частині Чорного моря після відступу флоту до Криму через втрату «Москви».

Зусилля Росії щодо нарощування своїх сил на острові дають Україні більше можливостей для завдання ударів по російських військах. Однак, якщо Росія зміцнить свої позиції, вона зможе домінувати в північно-західній частині Чорного моря.

08:45 Зведення від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін. На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків. На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі. На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії. В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Наносить ракетно-бомбові удари. На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення. На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України. Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії. З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка. На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси. На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності “Повна”. Противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних-бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об’єктів інфраструктури. Постійні обстріли російськими військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій. За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотири БпЛА типу “Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних Сил України було знищено один вертоліт Мі-24. Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено дванадцять танків, чотири артилерійські системи, дев’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

08:04 Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів заявив, що Росія відстає на два тижні від свого плану бойових дій на Донбасі й на Півдні. "Незрозуміло, як ситуація буде розвиватися. Не майте сумнівів, що українці можуть продовжувати захищати свою територію", – сказали у Пентагоні, згідно з повідомленням "Радіо Свобода". Водночас, у Вашінґтоні не мають упевненості щодо подальших планів Путіна."Ми не знаємо, чи він просто хоче контролювати Донбас і оголосити перемогу, чи він хоче використовувати цей контроль для подальших атак", – сказав чиновник.

07:43 Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні порадів за поступове звільнення Харківщини від росіян, але застеріг суспільство від формування атмосфери завищених очікувань:

Збройні Сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова. Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону та проявляють справді надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись другу за потужністю армію світу. Але хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги. Збройні Сили України роблять усе для звільнення нашої землі та наших людей. Для звільнення всіх наших міст – Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та всіх інших. Володимир Зеленський

07:00 Звільнення території Харківщини (зміна фронту за вчорашню добу):

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