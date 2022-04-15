В Тернополі скоротили комендантський час на дві години.

Тернополі скоротили час комендантської години та світломаскувального режиму, - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Тепер комендантська година у Тернополі триватиме лише 6 годин: з 23:00 по 05:00.



"З 15 квітня у Тернополі комендантська година буде з 23:00 до 5:00, світломаскувальний режим – з 23:00. Заклади громадського харчування можуть працювати до 22 години", - написав Сергій Надал у себе на fb.

Нагадаємо, що раніше комендантську годину скоротили у Івано-Франківську - триває 8 годин, з 22:00 до 06:00 та Львові - триває 7 годин, з 23:00 до 06:00.