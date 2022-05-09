75-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:01 Президент України Володимир Зеленський відбув переговори із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зеленський поінформував співрозмовницю про передачу другої частини заповненої анкети-опитувальника для Україною статусу кандидата на членство у ЄС голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу. "Чекаємо на розгляд і висновки Єврокомісії. Хотілося б, щоб ці висновки були позитивні і щоб завдяки вам надання висновків було пришвидшено", – прокоментував Президент України. Володимир Зеленський також наголосив на важливості ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії та висловив подяку тим європейським країнам, які підтримують запровадження ембарго на нафту й газ із країни-агресора.

16:29 Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Одеси. "Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, в місто, про яке Путін казав, що там "усе дихає Європою". І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет – а також свою свободу від російської агресії. Ви не одні. ЄС разом із вами", – прокоментував Мішель у twitter.

15:11 Президент Франції Еммануель Макрон заявив: "Санкції, запроваджені членами G7 проти Росії, є безпрецедентними. Вони будуть ще жорсткішими. Сьогодні ми зобов’язуємося поступово відмовитися від російської енергії".

14:08 Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прибула до України. Уранці 9 травня вона відвідала Ірпінь та Бородянку. "Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу", – прокоментувала гостя.

Марія Пейчинович-Бурич і Еміне Джеппар

13:48 Посла Росії в Польщі Сєрґєя Андрєєва облили кров'ю і обсвистали під час покладання квітів на цвинтарі радянських воїнів. Як повідомляє Polsat, Андрєєва оточили протестувальники і почали вигукувати: "Фашисти!". Люди були вбрані у синьо-жовті кольори, у білі простирадла, вимащені червоною фарбою.

13:02 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своїй промові на річницю завершення WWII порівняв російський режим із нацистським. "Через своє вторгнення до України Путін, його оточення і генерали є відображенням фашизму і тиранії понад 70 років тому і повторюють ті самі помилки, що й тоталітарні режими минулого століття". Воллес додав: "Сподіваюся, їх спіткає така сама доля".

12:49 Під час евакуації з території заводу "Азовсталь" росіяни розлучили матір із її маленькою 4-річною донькою Алісою. Жінка залишилася у фільтраційному таборі на території, контрольованій рухом "ДНР". "До місця призначення в Запоріжжі у День матері доїхала лише дитина, місце перебування матері наразі невідоме", – повідомили в полку "Азов". Інформацію про розрив матері з донькою підтвердила і кореспондентка телеканалу "1+1" Наталія Нагорна. Вона помітила самотню дитину в евакуаційному автобусі на колінах жінки. "Спитала дозволу у дівчини поруч, чи можу я попитати малу. Але це була не її мама... Я хочу, аби ви бачили злочин. У чотирирічної дитини в День матері вкрали маму", – написала Нагорна у Facebook. Як пише "Українська правда", дівчинку тимчасово прихистила сім'я у Запоріжжі. Її матір, військового медика Вікторію Обідіну, вірогідно, утримують у таборі в селі Мангуш.

12:24 Російська окупаційна адміністрація провела 9 травня акції "Бєссмєртний полк" в окупованих російськими військами Херсоні, Скадовську, Енергодарі, Маріуполі, Новій Каховці.

12:03 Британська розвідка зазначає у своєму зведенні, що в Росії вичерпуються запаси високоточних боєприпасів, тому РФ починає щораз частіше застосовувати застарілі бомби. “На початку вторгнення в Україну Росія публічно розводилася про можливість завдавати точкових ударів, обмежуючи побічні ушкодження від бомбардувань міст. Та оскільки конфлікт триває довше, ніж очікувалося, російські запаси високоточних боєприпасів, вірогідно, вичерпуються. Це змушує використовувати застарілі боєприпаси, котрі є менш надійними, менш точними і легше надаються для перехоплення”, – ідеться у зведенні. Розвідка Британії стверджує, що вторгнення РФ "виявило недоліки в її спроможності завдавати високоточних ударів", і Росія атакувала українців "інтенсивним та невибірковим бомбардуванням”.

11:55 В українському небі загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил полковник Ігор Бедзай, заступник командувача ВМС з авіації. Про це повідомив директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. "Загинув під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольота Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі, яке любив і боронив", – розповів Чмут. Як каже Тарас, саме завдяки Ігореві Бездаю Україна зберегла свою морську авіацію. "У 2014-му році полковник Бездай – чи не єдиний з усього командування флоту, хто проявив лідерство та рішучість: допоки всі чекали на міфічні «накази з Києва», він зорганізував особовий склад, підготував техніку та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня", – написав Чмут.

11:40 У своїй промові на параді на Красной площі Путін жодного разу не вжив слова "Україна" чи "український" і не вжив прийнятого в Росії евфемізму "спеціальна військова операція". Натомість шість разів він згадав "Донбас". Про війну в Україні згадав у такому контексті: "Минулого року ми запропонували укласти договір про гарантії безпеки. Росія закликала Захід до чесного діалогу, до пошуку розумних, компромісних рішень, до врахування інтересів одне одного. Все марно. Країни НАТО не захотіли нас почути, а це означає, що насправді вони мали зовсім інші плани. І ми це бачили. У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. У Києві заявляли про можливе набуття ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій. Таким чином, планомірно створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза, причому безпосередньо біля наших кордонів. Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США та їхні молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим. Повторю, ми бачили, як розгортається військова інфраструктура, як почали працювати сотні закордонних радників, йшли регулярні постачання найсучаснішої зброї з країн НАТО. Небезпека зростала з кожним днем. Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення. Рішення суверенної, сильної, самостійної країни. [...] Сьогодні ополченці Донбасу разом із бійцями армії Росії борються на своїй землі, де вражали ворога дружинники Святослава та Володимира Мономаха, солдати Румянцева та Потьомкіна, Суворова та Брусилова, де на смерть стояли герої Великої вітчизняної війни – Ніколай Ватутін [смертельно поранений упівцями на Рівенщині], Сидір Ковпак [уродженець Полтавщини, один з керівників комуністичної партизанки в Другу світову війну], Людмила Павличенко [уродженка Білої Церкви, найрезультативніша жінка-снайпер в історії: 309 ворожих військових]. Ми схиляємо голови перед пам'яттю мучеників Одеси, живцем спалених у Будинку профспілок у травні 2014 року. Перед пам'яттю старих, жінок та дітей Донбасу, мирних жителів, які загинули від безжальних обстрілів, варварських ударів неонацистів. Ми схиляємо голови перед нашими бойовими товаришами, які загинули смертю хоробрих у праведному бою – за Росію". Путін у своїй промові не оголосив про офіційний початок війни чи мобілізацію, про що спекулювали напередодні. Проліт авіації на параді скасували по всій Росії – ніби через погану погоду.

11:08 Росіяни переправилися через Сіверський Донець у районі на північ від Лисичанська і намагаються перерізати трасу з Бахмута, котра поєднує Сіверськодонецьку агломерацію із вільною від окупації територією. Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. "Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег. Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину – це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями", – прокоментував Гайдай. Пан Сергій назвав сьогоднішній день вирішальним.

10:50 Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що після війни в України буде два дні перемоги, а в Росії – жодного. Водночас голова держави приписав ворогам ідею скасувати відзначення 9 травня як Дня перемоги:

Великий народе великої України! 24 серпня 2021 року всією країною ми відзначали 30-річчя нашої незалежності! Хрещатиком ішли наші військові, наші захисники, наша техніка, у небі летіла наша «Мрія»! «Немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отрутнішого від удаваного друга». Це слова великого українського філософа Григорія Сковороди. 24 лютого ми зрозуміли цю істину, коли удаваний друг розпочав проти України війну. Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми – вільні люди, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну й нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити. Наш ворог мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 Травня й перемогу над нацизмом. Щоб слово «денацифікація» отримало шанс. Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів із Ялти, Сімферополя, Керчі й усього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні особливо надихають нас. Дають віру, що ми точно проженемо окупантів із власної землі. У День перемоги над нацизмом ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо. У чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки. 24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі й снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Нашими полями їздили ворожі колісниці й танки, але це нікому не приносило плодів. У нашому небі літали ворожі стріли й ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить. Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Немає окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі. Немає загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, якою є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля. Бо хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію й вождя, а ми – за Батьківщину. Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу. За свою незалежність. Щоб перемога наших предків була недаремною. Вони билися за свободу для нас і перемогли. Ми б'ємося за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні. Де загинуло понад вісім мільйонів українців. І додому не повернувся кожен п'ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо «можем повторить». Бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений. Бо був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить усе. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз! І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України! З Днем перемоги над нацизмом! Слава Україні!

10:31 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у телевізійному зверненні: той факт, що президент Росії Володимир Путін навіть прирівнює "свою агресивну варварську війну до боротьби з націонал-соціалізмом", є "фальсифікацією історії і ганьбою". Путін хоче "підпорядкувати собі Україну, знищити її культуру та самобутність", констатував голова уряду ФРН. "Той факт, що зараз у Європі знову йде війна, може означати для Німеччини лише одне: вона захищатиме закон і свободу – на боці тих, кого атакували... Ми підтримуємо Україну у боротьбі проти агресора", – наголосив Шольц, як інформує DW.

10:17 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 25,65 тис. осіб, танків – 1145 од., бойових броньованих машин – 2764 од., артилерійських систем – 513 од., РСЗВ – 185 од., засобів ППО – 87 од., літаків – 199 од., гелікоптерів – 158 од., автомобільної техніки – 1970 од., кораблів /катерів – 12 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 од., спеціальної техніки – 41 од., крилатих ракет – 94 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Авдіївському напрямку Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 150 ворогів, танків ‒ 15 од., бойових броньованих машин – 23 од., артилерійських систем – 4 од., РСЗВ – 6 од., автомобільної техніки – 9 од., засобів ППО – 1 од., гелікоптерів – 2 од., БПЛА – 17 од., спецтехніки – 1 од., крилатих ракет – 2 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:

95% танків (з них 6,9% за минулий тиждень),

95% бойових броньованих машин (з них 6,8% за минулий тиждень),

32% артилерійських систем (з них 2,4% за минулий тиждень),

60% літаків (з них 1,5% за минулий тиждень),

66% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).

09:35 Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що країни ЄС мають серйозно подумати про те, щоб передати заморожені валютні резерви Росії на повоєнне відновлення України. США взяли, сказав він у інтерв'ю газеті Financial Times, під контроль мільярди доларів резервів афганського центробанку, щоб, зокрема, сплачувати з них компенсації жертвам тероризму та фінансувати гуманітарну допомогу країні. Тому треба подумати про щось схоже щодо Росії: "Я був би дуже навіть «за», тому що це абсолютно логічно. Гроші у нас, і нехай мені хтось пояснить, чому з афганськими грошима так чинити добре, а з російськими – ні".

08:57 Генеральний штаб ЗСУ інформує, що Росія нарощує вогневий вплив на Донбасі: