«Шинн фейн» вперше перемогла на виборах у Північній Ірландії.

Утім це не значить, що референдум про ірландське об’єднання неминучий.

На парламентських виборах у Північній Ірландії перемогла ірландська націоналістична партія «Шинн фейн» (Sinn Féin), яка вступає за ірландське об’єднання. Згідно з офіційними результатами голсування, опублікованими в суботу, сьомого травня, «Шинн Фейн» отримала 27 місць у законодавчій асамблеї Північної Ірландії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

«Шинн Фейн» випередила протестантську Демократичну юніоністську партію (DUP), яка досі була провідною політичною силою реґіону, тепер же вона диспонуватиме лише 24-ма мандатами. DUP втратила підтримку серед юніоністів через свою реакцію на Brexit та торгові угоди щодо Північної Ірландії, і це призвело до поділу голосів між трьома юніоністськими партіями країни. Партія альянсу (Alliance Party) набрала 17 місць, Юніоністська партія Ольстера (UUP) – 9 місць, Соціал-демократична робітнича партія (SDLP) – 7 місць.

Партія «Шинн Фейн» виступає за вихід Північної Ірландії з Об’єднаного Королівства і об'єднання з Ірландською Республікою. Вперше за всю 101-річну історію Північної Ірландії «Шинн Фейн» візьме під свій контроль національну асамблею.

Мішель О'Ніл

Віцепрезидентка «Шинн фейн» Мішель О'Ніл (Michelle O'Neill) має всі шанси стати прем'єрміністркою Північної Ірландії. Виступаючи після оголошення попередніх результатів виборів, вона уже назвала перемогу партії початком «нової ери» у Північній Ірландії. «Це вирішальний момент для нашої політики та нашого народу. Я забезпечу керівництво, яке буде інклюзивним, яке проголошує різноманіття, яке гарантує права та рівність для тих, кого витісняли, дискримінували чи іґнорували у минулому» – заявила вона.

Свого часу «Шинн фейн» називали «політичним крилом Ірландської республіканської армії (ІРА)». Проте зараз на чолі партії стоять політики, які ніяк не пов'язані з повстанським минулим партії. Щоправда вони й нині плекають надії на об’єднання з Ірландією, але мирним способом, наприклад шляхом референдуму. Утім перемога «Шин Фейн» не означає, що референдум неминучий.

Справа в тому, що закон про Північну Ірландію 1998 року, прийнятий після підписання мирної угоди Страсної п'ятниці, стверджує, що Північна Ірландія залишається частиною Об’єднаного Королівства і не перестане бути такою без згоди більшості мешканців Північної Ірландії. У ньому також йдеться, що міністр у справах Північної Ірландії в британському уряді може призначити референдум, лише якщо за опитуванням громадської думки виявиться ймовірним, що більшість людей прагнуть об'єднання Ірландій. Проте останнє опитування громадської думки, проведене в квітні, засвідчило, що ідею виході з Великої Британії підтримує лише третина мешканців Північної Ірландії.