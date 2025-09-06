Глава британського МЗС Девід Леммі став віцепрем'єром.

Його попередниця Анджела Рейнер подала до демісії через податковий скандал. В кабінеті міністрів відбулися й інші кадрові перестановки.

 

                                 Девід Леммі

 

Анджела Рейнер (Angela Rayner) полишила посаду заступниці прем'єр-міністра Великої Британії та заступниці лідера Лейбористської партії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Демісія відбулася на тлі поважного політичного скандалу, під час якого одну з ключових фігур в уряді Кіра Стармера звинуватили у недоплаті податків під час придбання квартири. На місце Рейнер Стармер призначив своїм заступником Девіда Леммі (David Lammy), який досі очолював Міністерство закордонних справ.

 

Рейнер обіймала посади віцепрем'єрки, заступниці голови Лейбористської партії та міністерки в справах житла, куруючи житлове будівництво — один із пріоритетів уряду. Найбільше проблем для Стармера створює та обставина, що заступницю лідера обирають члени партії, і тепер ці внутрішньопартійні вибори потрібно проводити заново.

 

У листі Стармеру про відставку Рейнер написала, що бере на себе повну відповідальність за допущену нею помилку. Стармер у листі у відповідь написав, що йому «сумно» розлучатися з міністеркою за таких обставин, проте вона правильно вчинила.

 

Після демісії віцепрем’єрки Стармер розпочав суттєві перестановки в кабінеті міністрів, які зачіпають не тільки крісло Рейнер, яке звільнилося. Новим віцепрем'єром, як вже було сказано, призначено Девіда Леммі, який досі обіймав посаду міністра закордонних справ. Нову посаду він поєднуватиме з кріслом міністра юстиції.

 

Колишня міністерка юстиції Шабана Махмуд (Shabana Mahmood), відома своєю боротьбою з переповненням в'язниць, тепер стане міністреркою внутрішніх справ. Ця посада також звільнилася, оскільки Іветт Купер (Yvette Cooper) заступить Леммі на чолі МЗС.

 

Пет Макфадден (Pat McFadden), який до цього очолював апарат уряду, стане міністром праці та пенсій. Стів Рід (Steve Reed), який очолював Міністерство довкілля, став новим міністром житла ­– це був один із портфелів Анджели Рейнер. Міністром довкілля стане Емма Рейнольдс (Emma Reynolds). Пітер Кайл (Peter Kyle ), який обіймав посаду міністра науки, тепер буде міністром у справах бізнесу. Новою міністреркою науки стане Ліз Кендал (Liz Kendall). Міністром у справах Шотландії призначено Даґласа Александера (Douglas Alexander). Міністерка фінансів Рейчел Рівз (Rachel Reeves) збереже свою другу за значимістю після прем'єра посаду в уряді.

06.09.2025

