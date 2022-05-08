74-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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01:58 Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення першого етапу евакуаційної місії з "Азовсталі": "Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично, ми вивели цивільних із «Азовсталі»", – повідомив голова держави у вечірньому зверненні. Зеленський оголосив, що наразі готується другий етап місії – для поранених і медиків. Президент вірить, що це вдасться, якщо всі сторони виконають домовленості і не припустяться брехні. "Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військовиків. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати", – прокоментував Зеленський. 

 

01:31 Twitter-сторінка Ukraine Weapons Tracker оприлюднила відео авіаудару Повітряних Сил України по позиціях росіян на острові Зміїний. На записі, здійсненому з безпілотника (інтерфейс свідчить, що то був "Байрактар"), видно бомбардування острова з двох літаків. Автори сторінки ідентифікують ці повітряні судна як Су-27. Після їхнього відльоту над Зміїним здійнялися хмари від вибухів. Нагадаємо, дотепер українські сили показували зі Зміїного лише роботу "Байрактарів". Проте, як розповідає Командування Повітряних сил ЗСУ, насправді в повітрі розгортаються "справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків". "Противник зазнає відчутних втрат, як в “острівних силах”, так і в морських суднах”, – поінформував речник командування.

 

 

00:11 Парамедик полку "Азов" повідомив, що минулої доби під час супроводу цивільних людей із "Азовсталі" загинуло троє військовиків полку, а шестеро зазнали поранень. Про це заявив і радник міського голови Маріуполя петро Андрющенко. "Политики та світові лідери дякують один одному за успішно проведену евакуацію цивільних. Люди доброї волі в прямому і переносному сенсі аплодують їм за результат безсонних ночей та сотень годин переговорів. Але, панове, чомусь ніхто не аплодує тим, хто поклав своє життя за життя цивільних. У прямому, і геть не переносному сенсі. За час евакуації загинуло троє «азовців». Один – у підбитій машині. Ще двоє від ударів російських БПЛА. Шестеро поранених. Будуть страшенно мучитись, бо ліків у бункері вже немає", – прокоментував чиновник. 

 

#крик

 

Просто мої думки:

 

– що я відчуваю?

 

Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми – військові – боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми – не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть – все справжнє!

 

– що мене дивує?

 

Цинізм!!! Людський цинізм не має меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?

 

– на що я сподіваюсь?

 

На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться...

Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час – це наші життя!

 

МОРСЬКА ПІХОТА – ВІРНІ ЗАВЖДИ!

 

СЛАВА УКРАЇНІ!

 

Сергій Волинський, командир 36-ої бригади морської піхоти

 

08.05.2022

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