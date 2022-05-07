73-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:23 У Лондоні провели благодійний аукціон для допомоги Україні. Серед лотів були флісовий светр Володимира Зеленського, майоліковий півник Бориса Джонсона, екскурсія Києвом від Віталія Кличка. Президентський светр купили за 90 тис. фунтів.

15:02 Берлінська влада заборонила використання на акціях до "Дня перемоги" і російську державну символіку, і атрибутику російського вторгнення, і разом із тим державні символи України. Після хвилі обурення української громади та нашої дипломатії тамтешня адміністрація все ж дозволила демонстрацію української символіки – але лише під час пам’ятного заходу, котрий проводитиме українське посольство. "Коли з'явилася інформація про цю заборону, я звернувся до міської влади за роз'ясненням, і мені повідомили, що на офіційні заходи за участю офіційних осіб це не буде поширюватися. Ми реєстрували лише одну таку церемонію – опівдні 8 травня у Тіргартені, в центрі Берліна. А що робити іншим українцям? У Берліні 15 меморіалів, виходить, що на інших це буде заборонене" – заявив посол України Андрій Мельник у коментарі "Європейській правді".

14:54 Окупаційна адміністрація Придністров'я заявила про обстріл аеродрому біля села Воронкове неподалік від кордону з Україною. Повідомляють про два вибухи.

14:34 Речник Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук назвав клас корабля, обстріляного українським "Байрактаром" на причалі острова Зміїний – то десантний катер проєкту 11770 "Серна". Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко у своєму коментарі висловив присутністю такого корабля на Зміїному. "Цікавий сам факт, навіщо він там був. Тільки для Дунаю або для лиманів", – зазначив Клименко.

14:28 На російських телеканалах поширюють повідомлення, що екстремістський рух "ЛНР" має намір перейменувати Луганськ на Ворошиловград.

13:36 У Коростені знесли пам'ятник комсомольцям. Демонтаж здійснили представники територіальної оборони і патріотичних організацій без санкції міської влади. Активісти звинуватили керівників громади у нерішучості і зволіканнях.

13:01 Представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Йозеф Шмідхубер повідомив, що через блокування портів та зруйновану транспорту інфраструктуру в Україні заблоковано близько 25 мільйонів тонн зерна.

12:26 Рада безпеки ООН ухвалила першу заяву щодо України після початку повномасштабного вторгнення – у короткій відозві висловлюється "глибоке занепокоєння з приводу підтримки миру та безпеки України", передає "Радіо Свобода". "Рада Безпеки нагадує, що всі держави-члени взяли на себе, відповідно до Статуту ООН, зобов’язання вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами", – йдеться в заяві, що її склали представники Норвегії та Мексики. У цьому документі жодного разу не згадуються слова "війна", "конфлікт" чи "вторгнення".

12:04 Уночі на Донеччині були масові обстріли по всій лінії фронту і по містах у тилу. "Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл", – прокоментував голова обласної адміністрації Павло Кириленко.

11:47 Оперативне командування "Південь" оприлюднило відео нових ударів "Байрактарами" по острову Зміїний. Безпілотний апарат знищив на причалі судно росіян – вірогідно, десантний катер – із живою силою. На самому острові був удар по адміністративному корпусу. Командування вирізало з кадрів дату вчинення нальоту. Але можливо, що атака відбулася у попередню добу, бо саме вчора Генштаб поповнив статистику російських втрат одним кораблем. Раніше ЗСУ показували відео знищення двох катерів біля Зміїного, а на захопленій українській заставі – зенітно-ракетного комплексу росіян, вежі з антенами, командного пункту, складу боєприпасів.

11:02 Щоденний рапорт від Міноборони Великої Британії:

Щонайменше один із найсучасніших російських танків — Т-90M — знищено під час військових дій в Україні. Т-90М презентували у 2016 році, у нього покращена броня та системи супутникової навігації, а також модернізована гармата.

Близько ста танків Т-90М перебувають на озброєнні найбільш оснащених російських підрозділів, зокрема на території України. Модернізована броня машини, призначена для протидії протитанковій зброї, виявилися вразливою, якщо її не підтримують інші силові елементи.

Конфлікт в Україні завдає серйозної шкоди деяким із найбільш боєздатних підрозділів Росії. Після війни РФ знадобиться час та кошти, щоб відновити свої збройні сили. Особливо складно буде замінити модернізоване та просунуте обладнання через санкції, що обмежують доступ Росії до критично важливих компонентів мікроелектроніки.



Фотофіксація знищеного Т-90М

10:47 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 25,1 тис. осіб, танків – 1122 од., бойових броньованих машин – 2713 од., артилерійських систем – 509 од., РСЗВ – 172 од., засобів ППО – 84 од., літаків – 199 од., гелікоптерів – 155 од., автомобільної техніки – 19346 од., кораблів /катерів – 11 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 од., спеціальної техніки – 38 од., крилатих ракет – 90 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано у Слобожанському операційному районі Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 12 од., бойових броньованих машин – 27 од., артилерійських систем – 7 од., РСЗВ – 1 од., автомобільної техніки – 8 од., засобів ППО – 1 од., БПЛА – 17 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:

94% танків (з них 8,0% за минулий тиждень),

94% бойових броньованих машин (з них 8,3% за минулий тиждень),

32% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

60% літаків (з них 2,1% за минулий тиждень),

65% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:02 Росіяни знищили Національний музей Григорія Сковороди на Харківщині прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня. Снаряд влетів у дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею, повідомив "Суспільному" очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний працівник, який цієї ночі охороняв приміщення. Його витягли з-під завалів з травмою ноги та відправили до лікарні. Як повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов, приміщення знищене, але колекція не постраждала, бо її перемістили заздалегідь у безпечне місце. “Цього року із дня народження великого філософа минає 300 років. Окупанти можуть знищити музей, але вони не знищать пам’яті та наших цінностей!” – заявив Синєгубов. Музей розташований у маєтку поміщика Андрія Ковалівського. Сковорода жив у ньому в останні роки перед смертю – приятель надав йому затишну кімнату біля саду. На території комплексу Григорій Сковорода похований.

08:45 Зведення від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області. На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів Сил оборони. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціям наших військ. В місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі “Азовсталь”. Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу. На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню. У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника. У тимчасово зайнятому противником місті Херсон загарбниками вживається ряд заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшено кількість блокпостів та пересувних патрулів. За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотирнадцять БпЛА типу “Орлан”. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

00:42 Президент України Володимир Зеленський напередодні 9 травня закликав українців бути обережними і дбати про свою безпеку у найближчі дні. "Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні й авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обовʼязково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", – звернувся Зеленський.

00:11 Прем'єр-міністр Великої Британії під час переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що він виступає проти переговорів із Росією по всіх питаннях, котрі Кремль використав як фальшивий привід для вторгнення на територію суверенної держави. Джонсон передав французькому президентові свою впевненість, що Україна переможе – "підтримана належним рівнем оборонного озброєння". Офіс голови британського уряду інформує, що "прем'єр-міністр і президент Макрон були спільні в засудженні путінського фатального глупства" і домовилися надавати Україні довготривалу безпекову та економічну підтримку.

00:01 Звільнені за добу території на Харківщині:



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