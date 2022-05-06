У готелі навпроти парламенту Куби стався вибух.

Президент запевняє, що це був не теракт, а техногенна аварія.

 

 

У п’ятницю, шостого травня, у відомому кубинському готелі Saratoga, який розташований у центрі Гавани, стався потужний вибух, Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

На місце інциденту прибули поліція, рятувальники та карети швидкої допомоги. Розгрібають завали та евакуюють поранених.

 

Внаслідок вибуху частина будівлі обвалилася. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше восьмеро людей, ще три десятки з різними травмами відвезено до шпиталю.

 

П'ятизірковий готель Saratoga розташований в історичному центрі Гавани навпроти будівлі капітолію (парламенту Куби). Готель був збудований 1880 року в неокласичному стилі і реконструйований у 2005-му. Протягом багатьох років він вважався місцем, де зупинялися урядовці та знаменитості.

 

У ці дні готель був закритий на реновацію. Його планували заново відкрити щойно наступного тижня. Тому всередині будівлі на момент вибуху перебували лише працівники готелю.

 

Що спричинило вибух, до кінця не зрозуміло. Президент Куби Міґель Діас-Канель (Miguel Diaz-Canel), виступаючи з місця катастрофи на кубинському телебаченні, запевнив, що вибух у готелі Saratoga не був спричинений бомбовим замахом, а став наслідком техногенної аварії. За однією з неофіційних версій, вибух стався під час перекачування зрідженого газу з цистерни.

06.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
«Валькірія» у Штуттґарті
Аделіна Єфіменко
Бентежний післясмак нової штуттґартської «Валькірії» спонукає до дискусій. У кулуарних розмовах з учасниками і гостями оперної продукції дискутувалося, однак, не про спасіння Ваґнера, Вотана і Брунгільди, а про перемогу України. 
06.05.22 | | Штука
Витривалість у резилієнтності
Олег Романчук
Про те, як берегти і плекати психологічну стійкість в умовах тривалої війни
05.05.22 | | Галичина
Грядуща «битва» за нову концепцію України
Марко Роберт Стех
Справжня «війна» за зміну поглядів на українську історію і культуру та місце українців у світі почнеться щойно після нашої перемоги у конкретній війні на полі бою
05.05.22 | | Україна
...Щоб відрізнити добро від зла, правильне від облудного
Сервер Мустафаєв—Мирослав Маринович
Епістолярій в часі війни: листування Мирослава Мариновича з російським політв'язнем, кримськотатарським журналістом і правозахисником Сервером Мустафаєвим
05.05.22 | | Україна
Відчуваю себе частиною української нації
Микита Тітов
Найціннішим для мене є те, що через малюнки і плакати, які публікую в мережі, відчуваю величезну підтримку. Чимало людей є моїми однодумцями, які масово поширюють мої роботи між собою. Я ж лише об'єдную нашу спільну думку в образ.
05.05.22 | | Штука
Звіздар
Дмитро Єльніков
Це є спогад з майбутнього. З того часу, себто, коли ми, а разом із нами й цілий Світ, вже здобули перемогу.
05.05.22 | | Дискурси
TOGETHER WITH UKRAINE
Перша онлайн-трансляція відбудеться 6 травня. Оркестр Львівської національної опери під диригуванням Івана Чередніченка, чиї батьки були безжально вбиті російськими окупантами в Ірпіні, презентуватиме проект доленосним твором симфонічної музики – Симфонією №3 Бориса Лятошинського.
04.05.22 | | Штука
Після російської війни. Сильніші Україна та Захід
Курт Волкер
Попереду довгі, важкі та смертельні дні й тижні, але ми вже можемо з упевненістю заявити, що Україна переможе. Якою вона буде по війні?
04.05.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.