У готелі навпроти парламенту Куби стався вибух.

Президент запевняє, що це був не теракт, а техногенна аварія.

У п’ятницю, шостого травня, у відомому кубинському готелі Saratoga, який розташований у центрі Гавани, стався потужний вибух, Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

На місце інциденту прибули поліція, рятувальники та карети швидкої допомоги. Розгрібають завали та евакуюють поранених.

Внаслідок вибуху частина будівлі обвалилася. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше восьмеро людей, ще три десятки з різними травмами відвезено до шпиталю.

П'ятизірковий готель Saratoga розташований в історичному центрі Гавани навпроти будівлі капітолію (парламенту Куби). Готель був збудований 1880 року в неокласичному стилі і реконструйований у 2005-му. Протягом багатьох років він вважався місцем, де зупинялися урядовці та знаменитості.

У ці дні готель був закритий на реновацію. Його планували заново відкрити щойно наступного тижня. Тому всередині будівлі на момент вибуху перебували лише працівники готелю.

Що спричинило вибух, до кінця не зрозуміло. Президент Куби Міґель Діас-Канель (Miguel Diaz-Canel), виступаючи з місця катастрофи на кубинському телебаченні, запевнив, що вибух у готелі Saratoga не був спричинений бомбовим замахом, а став наслідком техногенної аварії. За однією з неофіційних версій, вибух стався під час перекачування зрідженого газу з цистерни.