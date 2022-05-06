Папська дипломатія

Бартош Вєлінський

Навіть найрясніша філіппіка не рятує життя людей

 

 

Гляньте на нашуміле інтерв’ю Франціска для «Corriere della Sera» з іншого боку. Спробуйте вникнути в ситуацію старшої людини, що виростала у тіні Другої світової війни і яко зріла людина стала свідком жорстоких злочинів аргентинської хунти. І що вже навіть будучи єпископом, спостерігала безсилля світу і Церкви стосовно геноциду в Руанді.

 

Скажете, що у зв'язку з цими досвідченнями Папа має бути найгучнішим критиком Росії, яка в Україні йде, по суті, шляхом, наміченим Адольфом Гітлером. Франціск, однак, не називає речі своїми іменами. Але чи саме в цьому випадку повинен називати?

 

Президент США Джо Байден, назвавши Путіна «м’ясником», сказав правду. Комунікаційні канали між Москвою і Вашингтоном в результаті цієї відповіді розірвані. Дипломатія регулюється іншими законами, ніж мітинг. Щоб мати можливість поговорити з іншою стороною, деякі речі не можна сказати публічно.

 

Ватиканська дипломатія успішно виступала посередником під час війни в колишній Югославії, але папа Іван Павло II ніколи прямо не засуджував жодного лідера, відповідального за злочини, скоєні на Балканах. Навіть найрясніша філіппіка не рятує життя людей.

 

Тепер Франціск обмежується загальногуманістичним посланням, а ватиканські дипломати пробували організувати евакуацію цивільного населення в обложеному Маріуполі. Не вдалося, не з їхньої вини. Росія на разі відкидає будь-яку дипломатію. Путін сповнений рішучості зайняти всю Україну, без огляду на те, скільки українців треба буде вбити і скільки російських солдатів треба буде принести в жертву.

 

Спробуйте прочитати слова Папи як свідчення деградації світового порядку, що виник після закінчення Другої світової війни та внаслідок падіння посталих після неї диктатур. Були створені механізми для запобігання вибуху чергової великої війни, зафіксовані принципи вирішення конфліктів між державами, зафіксовані непорушні права людини. 24 лютого показало фіаско всього цього доробку людства.

 

Франціск своє віджив. Він бачить, що світ повертається до 1930-х років. З усіма злочинними наслідками цього. Як зупинити це божевілля? У Польщі, яка є східним фронтом НАТО, ми маємо одну відповідь: озброїти українців, щоб вони змогли відбити російське вторгнення. А якщо Путін захоче  ескалації і війну в інших країнах – протистояти йому.

 

Ватикан – країна, яка не диспонує армією – може використовувати лиш вплив своєї дипломатії. І грати за правилами цієї гри.

 

 

Bartosz T. Wieliński

Dyplomacja papieska

Gazeta Wyborcza, 5.05.2022

 

06.05.2022

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