Папа Франціск повертається додому після 37 днів у шпиталі.

Він переніс два критичні епізоди, коли його життя було в небезпеці.

У неділю, 23 березня, Папа Франціск, шпиталізований в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, яка діє при медичному факультеті італійського Католицького університету Пресвятого Серця, повертається до своєї резиденції в «Домі святої Марти» у Ватикані. Про це повідомляє видання La Stampa з покликом на слова професора Серджіо Альф'єрі, директора медико-хірургічного відділення лікарні та керівника команди лікарів, яка опікувалася 88-річним понтифіком.

«За п'ять тижнів перебування в лікарні Папа переніс два критичні епізоди, коли його життя було в небезпеці. Водночас понтифіка не інтубували, він увесь час залишався у ясній свідомості. Папа ще не повністю одужав, але пневмонії у нього більше немає, а його стан стабільний», – розповів професор Альф'єрі під час зустрічі з журналістами, акредитованими у Ватиканському пресцентрі.

За твердженням лікарів, стаціонарне лікування Папі Римському більше не потрібне. Але для повного одужання йому потрібно не менше двох місяців спокою. Тож Святіший Отець не зможе зразу ж повернутися до звичної діяльності.

У неділю Папа Франціск вперше постане перед публікою з моменту шпиталізації. Він благословить присутніх із вікна своєї лікарняної палати і відправиться до своєї резиденції у Ватикані. Лікарі рекомендували понтифіку уникати зустрічей із великими групами людей до завершення відновлення.

Нагадаємо, що понтифік перебував у шпиталі з 14 лютого. З того часу його публічно не було видно, за винятком однієї фотографії, опублікованої Ватиканом минулого тижня, на якій Глава Католицької церкви був сфотографований спиною до камери біля вівтаря лікарняної каплиці.

У п'ятницю, 21 березня, у своєму бюлетені Ватикан повідомив, що стан Папи Римського продовжує покращуватися. Але кардинал Віктор Фернандес, голова доктринального відділу Ватикану, зауважив, що Папі доведеться «заново вчитися говорити» після тривалої кисневої терапії. «Папі набагато краще, але кисень у великих дозах все висушує. Йому потрібно буде вчитися говорити заново, але його загальний фізичний стан такий самий, як раніше», – зазначив кардинал. Це також підтвердив професор Альф'єрі. За його словами, пацієнти з двосторонньою пневмонією втрачають голос, і «особливо у літніх людей на повернення голосу в норму потрібен час».