Папа визнав українцям рацію в цьогорічному скандалі щодо сценарію Хресної дороги.

Папа Франціск визнав рацію українців у цьогорічному скандалі щодо сценарію Хресної дороги у римському Колізеї в епізоді з представницями "братніх" народів (українка та росіянка мали спільно тримати хрест та промовити молитву примирення на 13-й стації: Господи, де Ти? Говори з нами серед тиші смерті й поділу і навчи нас бути миротворцями, братами і сестрами, і відбудовувати те, що бомби намагалися знищити): «Українці мають рацію, навіть якщо ми не можемо зрозуміти їх до кінця. Тому жінки мовчали. Українці вразливі, вони відчувають себе переможеними або поневоленими, бо вони так багато заплатили у Другій світовій війні. Дійсно, багато людей загинуло, вони – народ-мученик».

У нинішньому інтерв’ю для італійського часопису «Corriere della Sera» Папа вперше в контексті війни згадує прізвище Путіна і критикує патріарха Кірілла, скептично розповідає зі слів Орбана про російський план завершити війну до 9 травня і переконує, що, незважаючи на песимізм, потрібно робити все можливе, щоби зупинити війну.

Зустріч розпочалася із перепрошення Папи за те, що не може підвестися, щоби привітатися. Він зазначив, що розірвав зв’язку в коліні й готується до операції. Однак не це є його головною тривогою. Й коли він розповідає про зусилля, які разом із державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліно («Воістину великий дипломат, у традиціях Аґостіно Казаролі [держсекретар у 1979–1990 рр.], він знає, як рухатися в цьому світі, я дуже вірю в нього і довіряю йому») докладає для того, щоби зупинити війну в центрі Європи, аби принаймні домогтися припинення вогню, то не приховує песимізму:

«У перший день війни я зателефонував до українського президента Зеленського. До Путіна я не телефонував. Я говорив з ним у грудні на мої уродини, а цього разу не телефонував. Я хотів зробити ясний жест, який би побачив увесь світ, і тому пішов до російського посла. Я попросив пояснень, я сказав їм: прошу, зупиніться. Потім, після двадцяти днів війни [15 березня], я попросив кардинала Пароліно повідомити Путіна, що я готовий приїхати до Москви. Зрозуміло, з кремлівським лідером треба узгодити якесь вікно візиту. Ми досі не отримали відповіді й далі наполягаємо, хоча боюся, що Путін не може і не хоче провести цю зустріч тепер. Але як не зупиняти всю цю жорстокість?» Папа проводить паралель між геноцидом тутсі 1994 року та геноцидом українців нині: «Двадцять п'ять років тому в Руанді ми пережили те саме».

Франціск переживає, що Путін не збирається зупинятися, і намагається зрозуміти коріння цієї поведінки, мотиви, які штовхають його на таку жорстоку війну, згадуючи про "гавкіт НАТО біля дверей Росії".

Папа відомий своїми закликами проти гонки озброєнь, проти ескалації виробництва зброї, яку рано чи пізно хтось вирішить випробовувати в польових умовах, завдаючи смерті та стражданням. І тепер, коли перед борцями за мир стоїть велике питання щодо постачання західними країнами зброї українському опору, він каже: «Я не знаю, як відповісти на питання, чи правильно постачати зброю українцям, я надто далекий від цього», – хоча і вважає, що «на цій землі випробовують зброю. Росіяни тепер зрозуміли, що від танків мало користі, а тому обмірковують інші речі. Війни ведуться для цього: щоби випробовувати зброю, яку ми виробили».

Відповідаючи на заклики здійснити символічний жест, відвідавши Україну, Папа вважає, що наразі не має з чим їхати – спочатку він мусить зупинити війну: «Я відчуваю, що не повинен їхати. Спочатку я повинен поїхати до Москви, спочатку мушу поговорити з Путіним. Але я лише священник, що я можу зробити? Роблю те, що можу. Якби Путін відчинив двері…»

Чи може патріарх Кірілл, предстоятель Російської православної церкви, стати тією людиною, яка здатна переконати кремлівського лідера відчинити двері? Понтифік похитав головою і сказав: «Я розмовляв з Кіріллом в зумі сорок хвилин. Перші двадцять хвилин він читав мені всі виправдання для війни. Я послухав і сказав: "Я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не є державними кліриками, ми не можемо стосувати мову політики, лиш мову Ісуса, ми – пастирі того самого святого Божого люду, тому ми повинні шукати шляхи миру, зупинити збройний вогонь, Патріарх не може бути міністрантом [прислужником у ритуалі] Путіна". Я мав заплановану на 14 червня зустріч із ним у Єрусалимі. Це була би наша друга зустріч віч-на-віч, що не має нічого спільного з війною. Але тепер навіть і він згідний: зупинімося, це може бути двозначним сигналом».

Від самого початку свого понтифікату Папа говорить про «фрагментарну третю світову війну». Але тепер ці фрагменти сходяться, і може вибухнути справжня світова війна. «Моя тривога не є якоюсь заслугою, а лише констатацію: Сирія, Ємен, Ірак, в Африці одна війна за другою. Й у кожному фрагменті присутні міжнародні інтереси. Це немислимо, що вільна держава розпочинає війну проти іншої вільної держави. В Україні конфлікт створили не українці, а інші. Єдина річ, у чому звинувачували українців, – у їхній реакції на події на Донбасі. Але це речі, що були десятиліття тому, цей аргумент є застарілим. Звичайно, це гордий народ. Наприклад, коли на Хресній дорозі дві жінки, росіянка й українка, повинні були разом читати молитву, українці влаштували скандал. Тоді я зателефонував Краєвському [кардинал-диякон, папський елемозинарій], який був в Україні, і він сказав мені: зупинись, не читай молитву. Українці мають рацію, навіть якщо ми не можемо зрозуміти їх до кінця. Тому жінки мовчали. Українці вразливі, вони відчувають себе переможеними або поневоленими, бо вони так багато заплатили у Другій світовій війні. Дійсно, багато людей загинуло, вони – народ-мученик», – сказав Папа, звертаючи також увагу на можливе загострення у Придністров’ї.

Завершуючи розмову про війну, Святіший Отець згадує про наміри опублікувати разом з Сольферіно книгу «Проти війни. Мужність будувати мир» і робить песимістичні висновки: «Нема достатньої волі до миру. Війна є жахіттям, і ми повинні кричати про це. Коли ми [21 квітня] зустрічалися з Орбаном, він мені сказав, що згідно з російським планом, все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, що так і буде, тоді стане зрозумілим пришвидшення ескалації протягом останніх днів. Бо тепер ідеться не тільки про Донбас, але про Крим, про Одесу, про те, щоб відрізати Україну від портів Чорного моря, про все. Я є песимістом, але ми повинні зробити кожен можливий жест для того, щоби війна зупинилася».

Нагадаємо, що Папа Римський неодноразово висловлювався проти російського вторгнення в Україну та закликав зупинити війну. На початку квітня він розкритикував «замкнену в анахронічних домаганнях націоналістичних інтересів» людину, яка розпалила цей конфлікт. Ім'я Франціск не назвав. У другий день війни глава Католицької церкви особисто відвідав посольство Росії у Ватикані та висловив занепокоєння з приводу вторгнення в Україну. ЗМІ назвали цей візит «безпрецедентним відхиленням від дипломатичного протоколу». Також Папа Римський тричі звертався до влади Росії з проханням організувати гуманітарний коридор для виходу мирних мешканців із Маріуполя. Всі три рази він отримав відмову.