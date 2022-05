72-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:47 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 24,9 тис. осіб, танків – 1110 од., бойових броньованих машин – 2686 од., артилерійських систем – 502 од., РСЗВ – 171 од., засобів ППО – 83 од., літаків – 199 од., гелікоптерів – 155 од., автомобільної техніки – 1926 од., кораблів /катерів – 11 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 од., спеціальної техніки – 38 од., крилатих ракет –90 од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Лиманському та Курахівському напрямках Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 8 од., бойових броньованих машин – 35 од., артилерійських систем – 3 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 19 од., літаків – 3 од., БПЛА – 12 од., кораблів /катерів – 1 од., крилатих ракет – 1 од.

За час війни знищено задіяної при вторгненні техніки:

93% танків (з них 8,5% за минулий тиждень),

93% бойових броньованих машин (з них 8,3% за минулий тиждень),

31% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

60% літаків (з них 2,7ф% за минулий тиждень),

65% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

11:28 Представник міністерства оборони США Джон Кірбі заперечив інформацію, начебто Штати передавали Україні конкретну інформацію для націлювання на крейсер "Москва". "Ми не брали участі ані у прийнятті рішення українців завдати удару по кораблю, ані в проведеній ними операції. Ми не знали заздалегідь про наміри України завдати удару", – заявив додав Кірбі.

11:06 Британська розвідка зазначає, що росіяни намагатимуться повністю захопити "Азовсталь" до 9 травня, аби Путін мав принаймні якийсь символічний успіх до "Дня перемоги". Цей наступ обходиться Росії дорогим коштом – окупанти втрачають і особовий склад, і техніку. "Здобутки в Маріуполі вартують російській армії значних втрат, це зриває плани окупантів на півдні Донбасу", – прокоментували у розвідці.

10:29 На Луганщині готуються відбивати потужний російський наступ через три-чотири доби. Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації області Сергій Гайдай. "Вони кинуть всі зусилля, щоб прорватися в Сіверськодонецьк або в Попасну", – сказав Гайдай. Він повідомив, що тривають бої у селі Білогорівка біля Лисичанська, де "ворог намагається захопити позиції для того, щоб взяти в оточення всіх військових, які знаходяться на підконтрольній території Луганської області".

10:13 Дві третини громадян із країн Європейської Унії – 66% – погоджуються з думкою, що Україна має вступити в ЄС, коли буде готова. Найбільша частка – у Португалії (87%), Естонії (83%), Литві (82%) та Польщі (81%). Найменша – в Угорщині (48%), свідчать результати дослідження Flash Eurobarometer. 71% згодні з тим, що Україна є членом європейської сім'ї.



(клікнути для збільшенння)

09:34 Institute for the Study of War звернув увагу на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про контрнаступ українських підрозділів на ізюмському та харківському керунках. "Це перша пряма заява українських військовиків про перехід до наступальних дій", – зазначили аналітики. Українські сили можуть обезсилити росіян на північному сході від Харкова й перебити лінії комунікацій. Тож командири із РФ будуть змушені вирішувати, чи далі посилювати позиції на цій ділянці фронту, чи передислокуватися. За минулу добу ЗСУ не взяли нових територій, але змогли втримати те, що завоювали напередодні.

09:07 Із Маріуполя та "Азовсталі" вдалося вивезти ще майже 500 українців. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антонію Гутерреш. Він висловив сподівання, що Київ і Москва скоординуються для того, щоб створити "нові гуманітарні паузи, аби забезпечити безпечний прохід цивільним особам".

08:42 Генеральний штаб ЗСУ інформує, що росіяни силкуються дійти до повного контролю над містом Попасна:

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах збройних сил республіки білорусь триває перевірка бойової готовності сил реагування. На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки. На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова. Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів. На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених. З метою уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування ворог здійснює повітряну розвідку. На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ. На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ. В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі “Азовсталі”. В окремих районах, за підтримки авіації, поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу. На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів. На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив. Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка. За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: чотирнадцять безпілотних літальних апаратів типу “Орлан” та один літак. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

08:13 Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден відбули телефонну розмову, під час котрої погодилися, що не визнають жодних змін кордонів України Росією. Лідери двох країн підтримали думку, що Україна потребує подальшої безперервної підтримки в її законному праві на спротив, повідомляє Reuters.