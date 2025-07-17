1240-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:25 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, зазначивши:

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах".

12:50 В рамках репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

12:35 Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко спростував інформацію про прорив російських військ на сході та в Сумській області.

11:55 Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України. За її кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в четвер проголосували 262 народні депутати. Свої голоси в підтримку призначення Свириденко віддали 201 народний депутат фракції "Слуги народу", 10 депутатів групи "Відновлення", 12 депутатів групи "За майбутнє", 15 депутатів групи "Довіра", а також 13 позафракційних депутатів і один – з фракції "Голос". Фракція "Європейської солідарності" одноголосно проголосувала проти призначення Свириденко, фракція "Батьківщини" утрималась від голосування.

Свириденко народилася у 1985 році. Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності".

Кар’єру розпочала 2008 року в приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської облдержадміністрації, а з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови ОДА.

У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу президента України.

З 4 листопада 2021 року займала посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки України.

11:05 Через несприятливі метеоумови (гроза, сильний вітер) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 24 населені пункти у трьох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 5,8% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня, у середу. Причина – спадання спеки у більшості регіонів України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2% вищим, ніж попереднього дня – у вівторок, 15 липня.

10:10 Вночі (із 20:30) росіяни атакували 64 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ (59 із них – шахеди).

Основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 64%.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито 856 із 1603 запущених по Україні БПЛА, ще 557 локаційно втрачені (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,8% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

987,9% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

129,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

85,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 В уряді Німеччини не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про те, що системи протиповітряної оборони Patriot уже доставляються до України.

09:30 Російські війська вночі атакували безпілотниками Дніпропетровську область, одна людина загинула, десять поранено, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. В Дніпрі, крім вбитого, п'ять поранених, пошкоджено підприємства.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Ободи Сумської області; Добропілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північнослобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню. На Південнослобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки. На Сіверському напрямку, в районі Григорівки та у бік Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, загарбник атакував у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, 250 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 154 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль повторно використовує кілька давніх інформаційних наративів, зокрема про ядерну загрозу, в рамках нових зусиль, спрямованих на те, щоб відірвати США від України та НАТО.

• Західні чиновники надали додаткові подробиці про нові зусилля США з озброєння України.

• Вночі з 15 на 16 липня російські війська провели серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, зосередившись на українській енергетичній інфраструктурі.

• 16 липня Верховна Рада України прийняла відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розпустивши чинний уряд України.