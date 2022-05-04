На Івано-Франківщині збудують 100 тис. кв.м². житла для переселенців.

Для внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківській області буде збудовано близько 100 тисяч квадратних метрів житла, яке надаватиметься тим, хто внаслідок бойових дій втратив власні помешкання. Квартири одразу будуть надаватися з мінімальним оснащенням, технікою, меблями. 

 

Голова Івано-Франківського ОВА також повідомила, що будуть розглядатися можливості викупу  готових квартир для переселенців.

 

Усе житло перебуватиме у державній власності та після повернення людей до постійних місць проживання буде передаватися військовослужбовцям та людям, які перебували на квартирному обліку.

 

04.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Включення раціо
Юрко ТИМЧУК
"Make love, not war" – то емоційно, цьоматільно і залишилося у Вудстоку. Тепер актуальніший населений пункт – Рамштайн. Там лапок індиків немає, тільки прагматика для того, щоб вижити.
03.05.22 | | Україна
Оголений прийом
Андрій Бондар
Пушкіним мітили Україну безжально і принципово. Пушкін – це «їхнє все», і вони разом із ним – і мертві, й мертво-живі, і мертвонароджені.
02.05.22 | | Дискурси
Не дамо Росії перекласти злочини на нас
Володимир В'ятрович
Росія нині використовує ту саму цинічну брехню, ті самі звинувачення захисників народу у злочинах, які свідомо сама чинить, що й 40-х роках минулого століття.
02.05.22 | | Україна
Країна переможців
Віталій Портников
Українці більше не хочуть жити у країні переможених. І наша країна переможців стане країною тих, хто переміг у боротьбі за свободу та національну незалежність
01.05.22 | | Дискурси
67-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупант проводить наступальні дії у напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ. На Лиманському напрямку пробує наступати на Кримки й Олександрівку, на Попаснянському напрямку – на Новотошківське–Оріхове, на Курахівському – на Оленівку–Новомихайлівку.
01.05.22 | | Україна
66-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слобожанському ворог намагався вести наступ у напрямку Сулигівки і Довгенького, на Лиманському – Ямполя, Озерного, Лиману, на Сіверськодонецькому – Рубіжного, Попаснянському – біля Калинового, Попасної, на Курахівському – Оленівки та Новомихайлівки. Успіху не має.
30.04.22 | | Україна
Крихкий світ Великодня воєнного часу
Оксана Левицька
Наша традиційна культура витримала усі лихоліття минулих століть, але вистояла, щоб тривати й бути тим, що робить нас українцями, тому нам треба берегти крихкий світ прадавніх великодніх святкувань як тверду й непохитну основу українства.
29.04.22 | | Штука
Україна і майбутнє Європи
Микола Рябчук
Це війна, відкладена в 1991 році, з режимом суто нацистським, тому йдеться вже не тільки про незалежність, але й про виживання, про існування.
29.04.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.