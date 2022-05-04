На Івано-Франківщині збудують 100 тис. кв.м². житла для переселенців.

Для внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківській області буде збудовано близько 100 тисяч квадратних метрів житла, яке надаватиметься тим, хто внаслідок бойових дій втратив власні помешкання. Квартири одразу будуть надаватися з мінімальним оснащенням, технікою, меблями.

Голова Івано-Франківського ОВА також повідомила, що будуть розглядатися можливості викупу готових квартир для переселенців.

Усе житло перебуватиме у державній власності та після повернення людей до постійних місць проживання буде передаватися військовослужбовцям та людям, які перебували на квартирному обліку.