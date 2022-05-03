Включення раціо

"Make love, not war" то емоційно, цьоматільно і залишилося у Вудстоку. Тепер актуальніший населений пункт - Рамштайн. Там лапок індиків немає, тільки прагматика для того, щоб вижити.

Мілітаризація тижня

"Ставки виходять далеко за межі України і навіть Європи. Російське вторгнення є необгрунтованим, безвідповідальним і протиправним, це атака проти світового порядку, заснованого на правилах і виклик для вільних людей по всьому світу… Країни-однодумці об’єднані у підтримці України у цій боротьбі проти імперської російської агресії", - озвучив сучасну ситуацію на планеті міністр оборони США Ллойд Остін. Сказав то глава Пентагону на саміті, що проходив на території найбільшої закордонної американської військової бази в німецькому місті Рамштайн, де зібралися представники 43 країн.

Після відвідин України Остін предметніше може пояснити колегам з Португалії, Кореї чи Тунісу, що ядерна держава, яка 24 лютого почала повномасштабну агресію проти України є абсолютним злом. І далека Ліберія чи ще дальша Нова Зеландія (представники навіть тих екзотичних країн були на зустрічі в Рамштайні) не можуть сподіватися на власну безпеку через відстані, бо головний росіянин вже казав "Кордони росії ніде не закінчуються".

Обіцянка Остіна, що США "зрушать небо і землю" для підтримки України у боротьбі з російським вторгненням підтверджується потужним збільшенням зброї, яка йде до нас і з Штатів, і з інших країн-союзників. В Пентагоні тим часом кажуть, що вирішальними у цій війні стануть найближчі два-три тижні, а конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер ініціював резолюцію, яка дозволить використовувати армію США на території України в разі ескалації агресії РФ.





Заупокійне тижня

Про те, що Організацію об'єднаних націй можна відспівувати, а потім згадувати про неї лише добре, говорять ще з початку тисячоліття. Колись високоповажна структура стала майданчиком на якому сивочолі люди час від часу висловлюють глибоку стурбованість чим роблять вигляд, що якось впливають на перебіг справ світового масштабу.

Для тих, хто мав до ООН мінімальний пієтет, генеральний секретар Організації поїхав в столицю РФ, де мав зустріч з тамтешніми президентом і міністром закордонних справ. Російська сторона перемовин наклала Антоніу Гутеррешу велику купу брехні про те, що напад на Україну здійснено відповідно до Статуту ООН, вихований португалець не сказав співбесідникам "Coma a merda e morra!", а чемно попрощався і поїхав до Києва. Зі столиці генсека повезли в Бородянку, після чого Гуттереш зміг сказати "Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масового розчарування та гніву", а українцям повідомив: "Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося". Росіяни все це супроводжували ракетними обстрілами, щоб навіть у генерального серетаря не виникло сумнівів щодо "руского міра", який сидить в Радбезі ООН на цілком законних підставах.

Тепер в штаб-квартирі ООН, в Нью-Йорку на площі Об'єднаних Націй засідання можна починати з виконання Dies irae. Можна в інтерпретації Берліоза, Пендерецького чи Рахманінова, коли чиновникам забагнеться більшої розваги то підключать симфонію №1 Шнітке. Гутерреш хоч і соціаліст, але в душі ревний католик і такий музичний супровід гідно оцінить.

В загальноосвітніх школах в підручниках історії ООН присвятять кілька рядків.

Економічне тижня

Новини економіки середньостатистичному платникові податків не заходять, бо там і цифр іноді багато і терміни вживаються не завжди зрозумілі. Враховуючи цей факт президент України максимально доступно повідомив співвітчизникам:

"Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Саме зараз це дозволить нам зберегти по максимуму економічну активність в Україні, наше національне виробництво. Але потрібно розглядати це рішення не тільки в українському контексті. Достатній обсяг експорту нашої продукції на європейський і глобальний ринки буде вагомим антикризовим інструментом".

Можна було б спростити ще більше і сказати, що після плідної співпраці з главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн Україна отримала те, що можна "на хліб насмарувати", але Зеленський пояснив так, а хто хотів почути той почув.





Гендерне тижня

Колись в Україні був популярним передвиборчий слоган "Цю країну врятує жінка". З Жаннами Д'арк в нас пішло трохи кострубато, а "колективний Захід" тему розвинув дуже вдало. Анджеліна Джолі затьмарила своїм візитом по сихівські круасани (чогось всі вчепилися до того, де харчується кінозірка і майже забули про її підтримку біженців в Охматдиті) інших впливових особистостей. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі перехопила естафету в Держсекретаря і американського міністра оборони і в Києві три години спілкувалася з Зеленським, якого назвала "блискучим", а всім нам повідомила: "Америка буде підтримувати Україну, поки перемога не буде здобута".

На жаль для українців майже непомітним залишився виступ міністерки закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс. На батьківщині спіч дипломатки порівнювали з промовами Вінстона Черчіля (паралелі між Трасс і Маргарет Тетчер на острові проводять давно), а її фраза "Війна в Україні - це наша війна. Це спільна війна, оскільки перемога України — це стратегічний імператив для нас усіх" мусить бути почута і в Лондоні, і в Києві.