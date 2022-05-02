У центрі Москви в автозак Росгвардії жбурнули «коктейль Молотова».

Автомобіль зайнявся, його передня частина обвалилася.

 

 

У понеділок ввечері, 2 травня, в автозак Росгвардії (за іншими даними – автозак ОМОНу), який стояв на площі Революції в Москві неподалік пам’ятника Карлові Марксу, невідомий відчайдух жбурнув пляшку зі запалювальною сумішшю, внаслідок чого автомобіль спалахнув. Про це повідомило російське видання MK.ru.

 

Telegram-канал Baza опублікували фотографії машини, котра палає. За його даними, у цьому місці «завжди стоїть кілька поліційних автобусів».

 

Очевидець пригоди повідомив інформаційному порталу «Медиазона», що автозак «горів кілька хвилин», після чого його загасили. Передня частина автомобіля обвалилася, як випливає з відеозапису, отриманого виданням.

 

Чоловік, який підпалив автозак, намагався втекти, але його затримали співробітники поліції. Видання пише, посилаючись на здобуте відео, що двоє співробітників силових органів вклали чоловіка на газон біля автозаку.

 

Видання Life, покликаючись на свої джерела в правоохоронних органах Москви, повідомляє, що «коктейль Молотова» жбурнув 45-річний мешканець Москви Віталій Кольцов, якого раніше притягали до адміністративної відповідальності за «непідкорення співробітникам поліції та проведення мітингів». Наразі його опитують у відділку поліції.

02.05.2022

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