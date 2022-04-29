Громада Черніїва проти будівництва житла для переселенців, місто шукає нову землю.

 

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що міська влада продовжує шукати земельну ділянку під будівницто житла для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні кошти, оскільки мешканці Черніїва блокують виділення 10 га на території своєї громади

 

 

“Є звернення від Черніївської громади, яка категорично проти, щоб будувалося житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, то ніхто проти волі народу цього робити не буде. Значить, цю земельну ділянку знімаємо і будемо пропонувати іншу. Не переживайте – дослуховуємося до думки того чи іншого населеного пункту громади” - повідомив Руслан Марцінків.

 

Нагадаємо, що раніше міська рада Івано-Франківська виділила 10 га землі у селі Черніїв на будівництво житла для людей з інших регіонів України, які вимушено переїхали внаслідок бойових дій. Це мали будути 5-поверхові будинки з приблизно 2,5 тис. квартир та облаштованою інфраструктурою. У міськраді вже працювали над створенням проєктної пропозиції та вели перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування.


 

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