В передмісті Франківська виділили землю на будівництво житла для переселенців.

У селі Черніїв Івано-Франківської територіальної громади міськрада виділила 10 га землі на будівництво житла для людей з інших регіонів України, які вимушено переїхали внаслідок бойових дій. Це будуть 5-поверхові будинки з приблизно 2,5 тис. квартир та облаштованою інфраструктурою.

 

 

Зараз у міськраді створюють проєктні пропозиції та ведуть перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування.

 

"Розробляємо документацію. У нас є консультанти, зокрема і Євген Глібовицький, який працює в цьому проєкті для того, щоб залучити міжнародні гроші. Ми вже знаємо, скільки може бути приблизно цього житла, які комунікації, соціальна інфраструктура. Але цей проєкт потребує грошей і певного часу для реалізації. Однак його потрібно втілювати, бо ми розуміємо, що частина людей — це не менше 20% вимушених переселенців — залишаться проживати в Івано-Франківську", — повідомив міський голова Руслан Марцінків.

 

За його словами, у Чернієві планують збудувати цілий мікрорайон, проте все залежатиме від фінансування та допомоги міжнародних донорів, яким незабаром представлять концепцію житла.

 

Руслан Марцінків також розповів, що квартири, у яких зможуть мешкати переселенці, належатимуть Івано-Франківській громаді. "Якщо фінансування на 100% буде від міжнародних партнерів, то у всіх помешканнях зможуть жити вимушені переселенці. Якщо ж частину грошей профінансують інвестори, то частина житла буде соціальною, а частина — комерційною", — каже міський голова.

 

Руслан Марцінків додає, що орієнтовна вартість проєкту становить приблизно 20 млн доларів США.

27.04.2022

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