Прем'єрка Швеції виступила проти референдуму щодо членства в НАТО.

Маґдалена Андерссон вважає, що таке питання варто вирішувати лише у парламенті.

 

Маґдалена Андерссон

 

Уряд Швеції не планує проводити референдуму для вирішення питання щодо членства країни в НАТО. Про це заявила швецька прем'єр-міністерка Маґдалена Андерссон (Magdalena Andersson) у четвер, 28 квітня, – повідомила інформаційна аґенція Reuters. Вторгнення Росії в Україну змусило і Швецію, і Фінляндію переглянути давні переконання, що військовий нейтралітет є найкращим засобом гарантування національної безпеки, й очікується, що обидві країни ухвалять рішення щодо вступу до Альянсу протягом найближчих кількох тижнів.

 

Андерссон заявила, що референдум – це «погана ідея». «Я не думаю, що це питання пасує для референдуму. Є багато інформації, яка стосується національної безпеки, вона є конфіденційною, тому на такому референдумі можуть виникнути важливі питання, які не можна обговорювати, і важливі факти, які не можна викладати на стіл», – сказала вона під час брифінгу для журналістів.

 

Очікується, що парламент Швеції обговорюватиме питання перегляду політики безпеки в середині травня. Наразі більшість парламентарів виступає за якнайшвидший вступ до НАТО.

 

Цікаво, що найбільшою перешкодою для ухвалення позитивного рішення може стати саме правляча Соціал-демократична робітнича партія Швеції, головою якої і є Маґдалена Андерссон. Соціал-демократи поки ще вагаються і проводять інтенсивні дискусії на цю тему. Ще зовсім недавно і сама прем’єрка була активною противницею вступу до Північноатлантичного альянсу, але на тлі російської аґресії в Україні досить хутко змінює свою точку зору.

 

Активно за референдум виступає Ліва партія. Її лідерка Нуши Дадґостар (Nooshi Dadgostar) є переконано противницею членства Швеції в НАТО. «Ми маємо повернутися обличчям до виборців, у цьому питанні має бути дуже сильна демократична підтримка», – заявила вона.

 

Як засвідчує свіжа соціологія, референдум з цього питання в Швеції майже гарантовано дав би на питання членства в НАТО позитивну відповідь. Опитування громадської думки, проведене центром Demoskop на замовлення газети Aftonbladet, опубліковане 20 квітня, показало, що 57% шведів виступають за вступ до НАТО. Ще у березні за членство в Альянсі виступав 51 відсоток шведів.

28.04.2022

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