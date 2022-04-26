62-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:13 Центр протидії дезінформації РНБО заявляє, що провокації Росії у Придністров'ї здійснило ФСБ РФ з метою відкрити додатковий фронт у Одеській області. "Така ситуація змусить ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх у Миколаївській області", – розтлумачили в центрі. До того ж, така провокація може дозволити росіянам виправдати свої дії в Україні. "Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, Росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат", – йдеться в коментарі.

15:44 У Києві розпочали демонтаж монумента двох робітників, встановлений над схилом Дніпра 1982 року "на ознаменування воз’єднання України з Росією". Під час технічних робіт в однієї фігури – росіянина – відвалилася голова, і Віталій Кличко потрактував цей трафунок як знак. Другу скульптурну композицію, із Богданом Хмельницьким і персоналіями Переяславської ради, закриють опоряджувальними матеріалами і теж згодом розберуть, повідомив міський голова. Кличко підрахував, що в столиці належить знести ще близько 60 пам’ятників, барельєфів, знаків, пов’язаних з радянщиною і Росією; для перейменування склали список з понад 460 вулиць і об‘єктів.

15:10 Міст із Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження, повідомив речник Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук. Інформацію про те, що трапилося, не розголошують. Перед тим із боку Затоки було чутно вибухи.

14:27 Росіяни продовжують бомбити завод "Азовсталь" у Маріуполі. Як повідомив полк "Азов", після вибухів на території підприємства є поранені серед мирних мешканців. Минулої ночі на заводі, котрий використовується як база для українських вояків і прихисток для пересічних маріупольців, нарахували 35 авіаударів. Наразі триває розбір завалів – під руїнами можуть бути люди. На відео, оприлюдненому "Азовом", видно поранену літню жінку. У підземеллі також чутно гавкіт собаки – люди переховуються з домашніми тваринами.

14:04 На американській авіабазі Рамштайн у Німеччині розпочалася зустріч очільників міністерств оборони сорока країн, на котрій обговорюють війну Росії проти України. Ініціатором виступив голова Пентагону Ллойд Остін. У своєму виступі він сказав, що опір України дав натхнення вільному світу. "Україна чітко вірить, що вона може перемогти, як і всі ми тут також", – сказав він. Перед початком зустрічі німецька міністерка оборони Крістіне Ламбрехт оголосила, що Німеччина прийняла рішення надати Україні зенітні самохідні установки "Гепард", передає DW.

13:52 У контрольованому Росією Придністров'ї оголосили "червоний рівень терористичної загрози". Маріонеткова влада пов'язує таке рішення з вибухами в міліцейській будівлі в Тирасполі, пожежі у військовій частині в Парканах і падінні радіовеж біля села Маяк.

13:28 Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів "Укроборонпрому". Його підозрюють у державній зраді і корегуванні вогню по українських бронетанкових підприємствах. "Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію", – поінформували в "Укроборонпромі".

12:54 Президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки для обговорення ескалації у Придністров’ї.

12:15 Заступник державного секретаря Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна має цілковите право завдавати ударів по російській території. "Україна є суверенною країною, котра мирно жила у своїх власних кордонах. А потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч солдатів до цієї країни. Це започаткувало війну між Україною та Росією. У війні Україна потребує завдати удар углиб супротивника, щоб атакувати його лінії логістики, сховища палива, склади боєприпасів – і це частина цього [протистояння]... Тож це цілковито леґітимно для України – націлюватись на російський тил, щоб перервати логістику, котра використовується для того, щоб чинити звірства на українській землі", – сказав Гіппі у інтерв'ю Times Radio.

11:40 Із Придністров'я виїжджають люди після низки вибухів і нагнітання істерії російськими пропаґандистськими службами.

11:21 Під час ранкових обстрілів по Запоріжжю випустили три російські ракети. "Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби", – повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

10:56 Міліцейські формування контрольованого Росією Придністров'я повідомили про вибухи у селищі Маяк. Унаслідок підриву вийшли з ладу дві антени, котрі транслювали радіо РФ. Нагадаємо, ще кілька днів тому українська розвідка повідомила, що в невизнаному Придністров'ї готують вибухи, аби виправдати вторгнення контингенту РФ в Україну з півдня.

10:33 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 22,1 тис. осіб, танків – 918 од., бойових броньованих машин – 2308 од., артилерійських систем – 416 од., РСЗВ – 149 од., засобів ППО – 69 од., літаків – 184 од., гелікоптерів – 154 од., автомобільної техніки – 1643 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 205 од., спеціальної техніки – 31 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 34 од., бойових броньованих машин – 50 од., артилерійських систем – 5 од., автомобільної техніки – 77 од., літаків – 3 од., БПЛА – 4 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

77% танків (з них 8,6% за минулий тиждень),

80% бойових броньованих машин (з них 7,6% за минулий тиждень),

26% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

56% літаків (з них 3,9% за минулий тиждень),

64% гелікоптерів (з них 1,7% за минулий тиждень).

09:47 Генеральний штаб ЗСУ відреаґував на критику про те, начебто українське керівництво допустило розмінування території довкола Чонгару на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю незадовго до російського вторгнення. "Міст було заміновано, але нам протистояли сили, котрі переважали у 15 разів. Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення. Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки – сидіти за ґратами", – заявили у Генштабі.

09:25 Міністерство оборони Великої Британії у своєму зведенні на матеріалах розвідки інформує про загрозу початку атаки на Запоріжжя з півдня. Наразі українські сили на тому напрямку готуються до оборони. Також британська розвідка зазначає, що росіяни, вірогідно, спробують оточити українські сили, котрі міцно окопалися у фортифікаціях на Донбасі.

08:31 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нова хвиля погроз від МЗС РФ свідчить про усвідомлення Росією своєї поразки. У такий спосіб Кулеба відреаґував на заяви міністра Сєрґєя Лаврова про високу вірогідність спалаху третьої світової або ядерної війни. "Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про «реальну» небезпеку третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", – прокоментував Кулеба у twitter'і.

07:43 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про знищення складу з боєприпасами і великою кількістю живої сили біля села Велика Олександрівка на Херсонщині:

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На Волинському та Поліському напрямках стан, положення та характер дій противника суттєвих змін не зазнали. Ворог активних дій на зазначених напрямках не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти в прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи. На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії. На Донецькому і Таврійському напрямках ворогом здійснюється переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення. Противник здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так: на Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне; на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої; на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має; на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка; на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої. Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” у Маріуполі. На Південнобузькому напрямку противник, по всій лінії зіткнення, здійснював поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області. У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється. Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове. Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України. Підрозділи збройних сил російської федерації намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат. Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено десять повітряних цілей: три літаки, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

00:17 Президент Володимир Зеленський заявив у нічному зверненні, що росіяни нічого не досягнуть в Україні ані війною, ані "референдумами". "За два місяці вони використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть", – запевнив Зеленський. "Вони побачили, що тут – зовсім інші люди. Люди, які впевнені в собі. Які вірять у свою державу. Які уміють поважати інших, бо поважають себе. Які не хочуть захоплювати чуже, але не віддадуть нічого свого", – підкреслив Президент. Голова держави запевнив, що далі Україна стане ще міцнішою: "Вже зараз, коли Росія ще намагається захопити нашу територію, ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, але і своїй власній території, своїй власній державі", – сказав Президент.