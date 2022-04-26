Ілон Маск придбав Twitter.

Він пообіцяв зробити сервіс «кращим, ніж будь-коли», додавши нові функції.

 

 

Ілон Маск, котрого вважають найбагатшою людиною світу, таки домігся придбання сервісу коротких повідомлень Twitter за майже 44 мільярди доларів. У понеділок, 25 квітня, компанія Twitter оголосила про укладання остаточної угоди про продаж сервісу. Таким чином, глава Tesla та SpaceX заплатить 54,20 долара за кожну акцію компанії Twitter. У результаті операції компанія піде з біржі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Нагадаємо – другого квітня стало відомо, що Маск придбав 9,2 відсотка акцій Twitter, ставши власником найбільшого пакету. Напередодні вартість акції соцмережі становила майже 46 доларів. Мільярдер заявив, що зацікавлений у придбанні Twitter, оскільки вірить у потенціал цієї компанії як «платформи для вільного висловлювання думок у всьому світі».

 

Правління Twitter намагалося спершу запобігти цій угоді, але зрештою припинило спротив. Голова ради директорів компанії Брет Тейлор (Bret Taylor) заявив, що після ретельного та всебічного аналізу керівництво компанії дійшло висновку, що придбання її Маском буде «найкращим шляхом розвитку для акціонерів Twitter».

 

У спільній заяві з командою Twitter Маск заявив, що збирається зробити сервіс «кращим, ніж будь-коли», додавши нові функції. Він пообіцяв зробити алгоритми відкритими для громадськості, щоби підвищити довіру до соцмережі. «Свобода слова – основа дієвої демократії. А Twitter – це цифровий простір для обговорення фундаментальних для майбутнього питань», – заявив підприємець.

 

Багато користувачів Twitter критикували Маска і виступали проти придбання ним сервісу, побоюючись, що після зміни власника соцмережі відбудеться її жорстке цензурування та видалення незручних користувачів. Тож, коментуючи придбання Twitter, Маск запевнив, що навіть найлютіші його критики залишаться в соціальній мережі, «бо це і є свобода слова».

26.04.2022

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