61-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:51 Президент України Володимир Зеленський заявив: ані Великдень, ані християнство не важать для росіян нічого. "Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром. Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами", – сказав Президент у зверненні. Зеленський зазначив, що Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку, росіяни вбили ще двох дітей у Донецькій області. "Це просто свідоме знищення життя в Україні. Знищення, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято", – обурився Зеленський.

12:16 Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяли надати Україні понад 700 мільйонів доларів додаткової прямої та непрямої військової допомоги. Це сталося під час першого візиту високопоставлених американських представників до Києва після вторгнення Росії. Половини коштів піде Україні, а решту розподілять між членами НАТО та іншими регіональними союзниками. Крім того, Вашингтон продасть Києву боєприпасів на 165 мільйонів доларів, повідомили американські чиновники, які зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві пізно ввечері 24 квітня. Поїздка, котру Вашингтон підтвердив лише після того, як американська делегація залишила українську територію, відбулася на 60 день війни. Після засекреченого візиту до Києва Блінкен сказав, що Росія зазнає невдачі у своїх військових цілях, а "Україна досягає успіху", зазначає "Радіо Свобода".

11:41 У понеділок під час ракетного обстрілу території України росіяни обстріляли два важливі залізничні вузли – Жмеринку та Козятин. "Сьогодні Вінниччина знову під ракетними обстрілами. Міста Жмеринка і Козятин. Ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Є жертви і поранені. Ведуться рятувальні роботи. На місці працюють СБУ та поліція", – прокоментував керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

11:15 У промові після перемоги на президентських виборах Емманюель Макрон заявив, що майбутні роки "не будуть спокійними, але будуть історичними". "Нам доведеться бути вимогливими й амбітними. Війна в Україні нагадує: Франція має підвищити голос, щоб показати чіткість вибору та свою силу", – заявив Макрон.

10:43 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 21,9 тис. осіб, танків – 884 од., бойових броньованих машин – 2258 од., артилерійських систем – 411 од., РСЗВ – 149 од., засобів ППО – 69 од., літаків – 181 од., гелікоптерів – 154 од., автомобільної техніки – 1566 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201 од., спеціальної техніки – 28 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 100 ворогів, танків ‒ 11 од., бойових броньованих машин – 20 од., артилерійських систем – 3 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 9 од., літаків – 2 од., БПЛА – 10 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

74% танків (з них 6,8% за минулий тиждень),

78% бойових броньованих машин (з них 6,7% за минулий тиждень),

26% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

55% літаків (з них 3,6% за минулий тиждень),

64% гелікоптерів (з них 1,7% за минулий тиждень).

10:31 Під час ракетного обстрілу в понеділок уранці росіяни поцілили в тягову підстанцію залізничної станції "Красне". Ще одну ракету збито. "Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95", – поінформував керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

09:39 У понеділок вранці росіяни обстріляли ракетами п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Як повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, надійшла інформація про постраждалих. Щонайменше 16 потягів затримуються.

09:01 Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін під час війни Росії проти України прибули до Києва. У недлію вони зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку нашої країни та ґарантії безпеки. Зеленський відзначив, що надана Штатами оборонна підтримка на 3,4 млрд дол. є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України й допомагає вивести оборонні спроможності України на якісно новий рівень. Співрозмовники також обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Володимир Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – ґарантів безпеки нашої держави.

08:10 У Брянську вночі проти 25 квітня зайнялася нафтобаза, котра належить до нафтопроводу "Дружба" й експлуатується компанією "Транснєфть". Також вогонь спалахнув на території військової частини, розташованої недалеко від бази. Видання Defence Express зазначає, що в цій в/ч, якщо судити зі супутникових знимків, зберігалися десятки самохідних артилерійських установок. Росіяни стверджують, що перед пожежами було чутно "хлопки".

07:09 Генеральний штаб ЗСУ інформує: російські війська намагалися штурмувати українські позиції біля Слов'янська.