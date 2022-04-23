59-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:01 Розвідка Великої Британії фіксує посилення наступу російських військ минулої доби на всій лінії фронту. Незважаючи на свої зусилля, росіяни не досягли значних успіхів: українські війська своїми контратаками перешкоджають їхнім планам. Британська розвідка також відзначила ефективність українських засобів повітряної оборони і констатувала продовження спротиву в Маріуполі.

11:24 Полк "Азов" показав нове відео із дітьми та жінками з підземних сховищ на "Азовсталі". Люди розповідають, що сховалися на підприємстві ще в перші дні березня, рятуючись від обстрілів – але не дочекалися "зеленого коридора". "Тут, нам здалося, було найбезпечніше на той момент. Був обстріл", – розповідає жінка. Хлопчик із підземелля сказав "азовцям": "Хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити рідних".

11:14 Збройні Сили України здійснили успішну контратаку і вибили росіян із трьох сіл на Харківщині – Безруки, Слатине і Прудянка. Це найзахідніша фронтова лінія на Слобожанщині.

10:43 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 21,6 тис. осіб, танків – 854 од., бойових броньованих машин – 2205 од., артилерійських систем – 403 од., РСЗВ – 143 од., засобів ППО – 69 од., літаків – 177 од., гелікоптерів – 154 од., автомобільної техніки – 1543 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182 од., спеціальної техніки – 27 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 400 ворогів, танків ‒ 16 од., бойових броньованих машин – 43 од., артилерійських систем – 6 од., РСЗВ – 5 од., автомобільної техніки – 20 од., літаків – 1 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 10 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

71% танків (з них 6,8% за минулий тиждень),

76% бойових броньованих машин (з них 7,0% за минулий тиждень),

25% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

54% літаків (з них 3,6% за минулий тиждень),

64% гелікоптерів (з них 3,3% за минулий тиждень).

10:11 У Львівській області через загрозу провокацій відновили дію комендантської години у великодню ніч. "Церковне керівництво в області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години", – повідомив голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький.

09:21 Російська армія використовує підводні човни для завдання ракетних ударів по Україні, заявив прес-секретар оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. З його слів, противник оперує чотирма субмаринами у Чорному морі для завдання ударів ракетами типу "Калібр" по території України. Після знищення крейсера "Москва" підводні човни стали використовувати частіше. "Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати", – розповів Братчук.

08:53 Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни проводять наступ уздовж усієї лінії зіткнення. Найзапекліші бої точаться на підходах до Слов'янська – з півночі з боку Ізюма і зі сходу на сіверськодонецькому напрямку.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково. Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів із зазначених напрямків. Крім того, не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України. На Таврійському та Південнобузькому напрямках діє угруповання військ противника, що складається з окремих підрозділів 8-ї і 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ. Ворог основні зусилля зосереджує на покращенні свого тактичного положення та утриманні займаних рубежів. З метою створення сприятливих умов для просування у напрямку міста Миколаїв противник проводить обстріли позицій Збройних Сил України. Для нарощування системи протиповітряної оборони у районі міста Скадовськ ворог розгорнув батарею С-300ВМ. На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії. Окремі підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання. За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки. На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу “Азовсталь” та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ. На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. В рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової кампанії “Вагнер” чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється. На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Зазнає значних втрат у техніці. В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

01:27 Російський флот відправив обстежувати крейсер "Москва" корабель, якому понад сто років, – цю операцію виконує допоміжне рятувальне судно "Коммуна", котре спустили на воду ще 1913 року під назвою "Волховъ". "Це справжній раритет, який досі у строю Чорноморського флоту РФ і найстаріший діючий корабель військово-морських сил у світі. Для розуміння він всього на 13 років молодший за крейсер "Аврора", – прокоментувало видання Defense Express. Експерти припускають, що росіяни мають намір підняти ракети П-1000, а також перевіряють доцільність підйому всього крейсера.

00:10 Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російських воєнначальників про захоплення півдня України до кордонів Молдови – де нібито порушуютсья права російськомовних. "Якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя", – сказав Зеленський. Він додав, що раніше про найбільшу мрію говорили – "побачити Париж і померти". "А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", – присоромив Президент.