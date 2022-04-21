Окупант може планувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів України, - РНБО

 

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупант може планувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів України.

 

"У кількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медіасупровід війни рф проти України, з’явилася інформація щодо отримання росіянами «повного і точного списку координат залізничних мостів Західної України», - йдеться у повідомленні Центру. - Водночас зазначається, що «мостоповалу быть»".

 

 

Однак відомості щодо місць розташування об’єктів залізничної інфраструктури України, зокрема щодо віадуків та мостів, ніколи не були державною таємницею та перебувають у вільному доступі. Експерти Центру не виключають, що такі інформаційні вкиди можуть бути частиною ворожої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців, що перебувають в західних регіонах.

 

Втім,а зважаючи на погрози щодо атак на натівські колони зі зброєю для України, у РНБО вважають, що не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.

21.04.2022

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