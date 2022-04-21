57-й день війни Росії в Україні. Хроніка

01:41 Президент України Володимир Зеленський заявив у підсумковому зверненні в середу, що ситуація на сході та півдні залишається "максимально жорсткою". "Окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть «згодувати» своїм пропагандистам", – сказав верховний головнокомандувач. Зеленський висловив подяку Збройним Силам України, усім містам та громадам, котрі чинять спротив загарбникам – "які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу". Президент поінформував, що влада силкується забезпечити належне постачання зброї для армії. "Я дуже радий сказати – сказати з обережним оптимізмом – що наші партнери стали краще розуміти наші потреби", – заявив Зеленський.

00:07 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в етері "Радіо НВ", що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався. "Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ – це питання часу", – заявив Данілов.