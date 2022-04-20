56-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:45 Прокуратура відкрила кримінальне провадження через встановлення пам’ятника Леніну у Генічеську – за фактом виготовлення, поширення, а також публічного використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

16:11 The Guardian пише, покликаючись на джерела, що Росія має чотири територіальні цілі на другий етап війни проти України – захопити Донецьку та Луганську області в адміністративних межах; пробити сухопутний "коридор" від РФ до Криму; узяти Херсонщину для забезпечення Криму водою і прикриття перешийка з материком; заграбастати додаткові території як буферні землі та козир на переговорах.

15:37 Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку. "Історія не забуде воєнних злочинів, скоєних тут. Не може бути миру без справедливості", – відрефлексував він у себе на twitter'і.

15:04 Львів'янин Ігор Галушка вийшов на церемонію нагородження на Invictus Games ("Ігри непереможених") у Гаазі з прапорами на честь полку "Азов" та Маріуполя. "Мої побратиии зараз воюють в Маріуполі в оточенні, без достатньої кількості провізії та боєприпасів. Вони захищають українську землю там і саме завдяки їхній мужності та силі, я можу боротися тут! Вони дають мені силу!", – прокоментував Ігор. Галушка – герой Майдану, один із "ангелів Інститутської", учасник АТО. На турнірі він здобув золоту медаль у вправі з веслування на станку.

14:49 Радник ОП Олексій Арестович заявив, що головним напрямком зосередження російських сил є Ізюм – у керунку Слов'янська. "Вони намагаються просуватися, але марно. Їм поки що не вдається, хоча анонсований ними страшний наступ уже триває третю добу", – сказав спікер на брифінґу у середу. Збройні Сили України відбили спробу штурму Рубіжного та Попасної в Луганській області. У Запорізькій області у напрямку Гуляйполя противник намагається обережно просуватися невеликими тактичними ротними групами – орієнтовно 100 осіб із технікою. На Харківщині тривають бої. "Генштаб ЗСУ заявляє про декілька звільнених населених пунктів. Тобто там ми потроху тактично наступаємо", – сказав Арестович, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

14:21 Ініціативна група "Першого грудня" виступила зі зверненням, у котрому закликала українців до єдності на тлі воєнної загрози з боку Росії.

#ДОСЛІВНО ЯК НАМ ЖИТИ В УМОВАХ ВІЙНИ? Звернення Ініціативної групи "Першого грудня" Історики по-різному назвуть цю війну. Війна за спадок Київської Русі. Агонія Російської імперії. Спроба нового переділу світу. Зіткнення цивілізацій. Та хоч як назвати геополітичні аспекти цього протистояння, вигляд закатованих тіл і зґвалтованих людей завжди свідчитиме, що ми ведемо боротьбу з новітнім утіленням екзистенційного зла. Звідси наше перше й найголовніше завдання – бути «воїнами світла, воїнами добра». І завжди пам’ятати, що зірватися в морок темряви дуже легко, а повернутися – майже неможливо. Україні у складі демократичної частини людства протистоїть не Путін та низка генералів-садистів, а євразійська недоімперія, яка на наших очах перетворюється з авторитарної держави – на тоталітарну. Численні злочини російської воєнщини – це свідоме й заплановане руйнування і спалення мостів між Росією та демократичним світом, вороття навіть на поріг якого у такому імперському форматі їй уже немає. З початком війни життя в Україні разюче змінилося – і маємо тут на увазі не лише смерті та страждання. Знову, як і на Майданах, вразило світ чудо самоорганізації українців, коли кожен знаходить собі своє завдання, не чекаючи на команду згори. У Президенті світ побачив переконливого лідера нації. Український воїн став натхненним захисником і рятівником. Медики та рятувальники допомогли зберегти численні життя. Волонтер перетворився на носія жертовного благодіяння. Дипломати розгорнули потужний другий фронт. Журналісти – третій, інформаційний. Кожен, хто має інтернет і розгорнуту мережу контактів, став впливовим амбасадором країни. Так суспільство, яке ще напередодні війни страждало від міжпартійних суперечок і поділів, стало єдиним настільки, наскільки може молода країна стати єдиною через 30 років після свого відродження. Звичайно, не кожен назве таке преображення Божим чудом. Але важливо кожному з нас не приписати ці здобутки лише самим собі. Бо наші слабинки нікуди не поділися – вони лише причаїлися. Нікуди не зникли непрофесіоналізм влади, який був «ахіллесовою п’ятою» останніх передвоєнних років, корупція, вибіркове правосуддя, нехтування суспільними інтересами заради особистих, намагання позбутися політичних конкурентів нелегітимними методами. А якщо Президент остаточно піддасться спокусі притлумити будь-яку критику (ясна річ, війна!), то хибні кроки множитимуться й підриватимуть наші шанси. Ми полегшено зітхнули, коли за управління армією й дипломатичним корпусом узялися талановиті професіонали, а за зброю взялися натхненні військовослужбовці та добровольці. Раніше наше суспільство не часто почувалося настільки захищеним. Доземний їм уклін за це! Талановитими були й численні виступи Президента Володимира Зеленського перед парламентами народів світу. Не можна не відзначити, як позитивно впливає на суспільство відсутність політичних ристалищ. Ми зуміли, зберігаючи розмаїтість своїх політичних симпатій, водночас стати партнерами в святому ділі захисту Батьківщини. Проте, як засвідчують соціальні мережі, наша схильність до ворогування також нікуди не поділась. Отож якщо будемо необережні й забудемо, що кожна чаша гніву норовить переповнитися, то ризикуємо послабити найголовнішу передумову нашої перемоги, що її ми тепер здобули, – національну єдність. Ми здатні перемогти в цій війні, але повинні відчувати, що ця перемога ще не близька, а шлях до неї – тяжкий та жертовний. Ми повинні ясно собі уявляти, щó буде для нас перемогою: не захоплення чужих територій, не руйнування російських міст, не дзеркальне повторення «засобів» російської війни, а закріплення назавжди нашої незламної волі зберегти свою незалежність та суверенітет. Ми повинні перемогти Росію і цією перемогою покласти початок її розпаду (можливо, у майбутньому) на низку нових демократичних країн. Але ми не маємо права у цій війні перетворитися на ще одну Росію. Ми зобов’язані піклуватися не тільки про своїх воїнів та волонтерів. Нашої турботи потребують мільйни незахищених людей похилого віку, матері з дітьми, юнаки та дівчата, які можуть стати заручниками в руках підступного ворога, який шантажує долями цих невинних людей армію, громадянське суспільство та керівництво країни. Ми закликаємо мирних мешканців сходу та півдня України якомога швидше евакуюватися у більш безпечні регіони, а владу – посилити практичну допомогу в такій евакуації. Нарешті, ми бачимо, що руйнуються не лише будинки наших міст, а й ті упередження і стереотипи, що обплутували нашу країну раніше й не давали нам розправити крила. Україна набуває очевидної, хоч і тяжко вистражданої суб’єктності, а відтак здобуває нарешті право розпоряджатися своєю долею. Проте й тут важливо не перейти межу і не дати почуттю ейфорії себе заполонити. Адже свою хвилину слави має кожен народ, і ця хвилина ніколи не триває вічно. Отож радіймо, що навіть у час болю й страждань нам випало щастя, кажучи словами Івана Франка, «відчувати на своєму плечі руку Господню». І в цю пору, коли зійшлися разом головні свята наших релігійних традицій – Великдень, Песах і Рамадан, – побажаймо собі, щоб ми завжди були гідні цієї великої допомоги Неба!

13:50 У Кременці, що на Тернопільщині, знесли монумент радянським солдатам. Пам'ятник демонтували, не чекаючи формального рішення місцевої влади. Також повалили погруддя Ґорького.

13:33 Росія передала Україні проєкт "мирного договору", повідомив прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков. Кремль зазначає, що там прописано "абсолютно чіткі вироблені формулювання".

13:02 У Дрогобичі демонтовують монумент із так званим "Вічним вогнем" (повна назва – Меморіал слави "Кладовище радянських воїнів").

Фото – "Варто. Галицькі новини"

12:28 Неповнолітнього хлопця викрили у Бучанському районі на колаборації з російськими військами. 17-річному підлітку інкримінують державну зраду. "Він передавав представникам РФ відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію. За це підозрюваний отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ", – повідомили у прокуратурі.

12:04 Унаслідок російських обстрілів у Бучі знищено будинок, у якому зберігалася частина архіву Вячеслава Чорновола. У цьому домі мешкала сім'я сестри лідера Народного руху України Валентини Чорновіл. Син пані Валентини Микола Плахотнюк повідомив: "Знищене мої дитинство та юність. Знищено частково архів мого дядька, Героя України, Вячеслава Чорновола. Знищено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола, який впорядковувала мама. Знищено архів тата, політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка, крім декількох зошитів, які вилетіли під час вибуху".

11:50 Британська розвідка зазначає у традиційному щоденному зведенні, що бойові дії на сході України посилилися. Росіянам заважають "природні, логістичні та технічні складнощі", котрих вони вже зазнавали на цій війні. Другий місяць боїв за Маріуполь свідчить про те, що Москва не спроможна вирішити свої завдання з бажаною швидкістю.

11:23 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 20,9 тис. осіб, танків – 815 од., бойових броньованих машин – 2087 од., артилерійських систем – 391 од., РСЗВ – 136 од., засобів ППО – 67 од., літаків – 171 од., гелікоптерів – 150 од., автомобільної техніки – 1504 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165 од., спеціальної техніки – 27 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 100 ворогів, танків ‒ 13 од., бойових броньованих машин – 24 од., артилерійських систем – 5 од., РСЗВ – 4 од., автомобільної техніки – 9 од., літаків – 2 од., БПЛА –7 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

68% танків (з них 5,2% за минулий тиждень),

72% бойових броньованих машин (з них4,1% за минулий тиждень),

24% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

52% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

62% гелікоптерів (з них 2,5% за минулий тиждень).

11:12 Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило вчорашню заяву з Пентагона: Україна не отримувала нові літаки від партнерів! "За сприяння уряду США Повітряні сили ЗСУ отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", – поінформували у штабі. Напередодні офіційний Вашінґтон заінтриґував заявою, що українцям вдалося наростити свій авіаційний парк завдяки допомозі західних партнерів.

10:51 Норвегія передає Україні 100 переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral, призначених для ураження авіації на малих висотах.

10:33 Росія депортувала із України вже 500 тисяч людей, зокрема, 121 тисячу дітей. Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України Сергій Кислиця. "Невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори", – повідомив дипломат. Громадян України відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін. При цьому їм видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років. "Невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори", – цитує "Укрінформ".

10:07 До України прибув президент Європейської ради Шарль Мішель.

09:40 Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила про те, що 20 квітня відкриється гуманітарний коридор із Маріуполя для жінок із дітьми та літніх людей. "З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні", – повідомила Верещук. Наразі невідомо, чи цей коридор поширюватиметься на цивільних мешканців Маріуполя, які переховуються на "Азовсталі". Звідти до місця збору – п'ять кілометрів.

09:18 Редакція "Радіо Свобода" опублікувала текст розмови із матір'ю моряка з затонулого крейсера "Москва". Розповіді її сина спростовують російську офіційну версію про пожежу і детонацію боєприпасів на кораблі. "Він мені сказав: «Ні, мамо, це неправда. Ніяка це не пожежа». Він не просто так це каже, не з голови взяв. Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив... З його слів, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі… Є поранені з відірваними кінцівками", – розповіла жінка.

#ЦИТАТА – Ви зрозумійте мене як матір. Я посивіла просто від жаху. Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в інтернеті – це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час, – заявила вона. На запитання про те, як в умовах «мирного часу» корабель ішов на бойовий вихід, коли в нього влучили ракети, відбувся такий діалог: – Ні, це ніякий не бойовий вихід. Жодного бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. – Чому до Одеси йшли? Чи планувалась якась операція? – Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі. – Так це ж бойова операція. –​ Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але мали «висадитись». Радіо Свобода

08:42 Командир 36-ої окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський закликав провести у Маріуполі "екстракцію" – вивезти цивільних і військовослужбовців із "Азовсталі" у безпечне місце до третіх країн. Про це йдеться у зверненні "Волини", що його поширила журналістка Наталя Нагорна. "Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням – у нас, можливо, залишилися лічені дні або години... Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках. Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі, де перебувають військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни. Ми звертаємося до світових лідерів – допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру extraction та вивезти нас на територію третьої держави", – заявив командир. З його слів, на "Азовсталі" перебуває понад 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти.

08:17 Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-"камікадзе" Switchblade, передасть Збройним Силам України 100 безпілотників Quantix Recon і забезпечить послуги з навчання для українських операторів.

07:50 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 56-ої доби війни:

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки білорусь. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів. На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах. На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста. На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів “Орлан-10”. На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман. Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється. На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу “Азовсталь”. Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.

01:02 У вівторок відбулася багатостороння розмова за участю президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та інших світових лідерів довкола становища в Україні. "Ми домовилися працювати разом, щоб знайти довгострокове рішення безпеки, щоб Україна більше ніколи не могла бути атакована таким чином", – прокоментував пан Джонсон.

00:25 Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його держава надасть Україні важку артилерію для оборони, повідомляє The Globe and Mail.

00:14 Президент України Володимир Зеленський присвятив Маріуполю значну частину свого звернення. Голова держави назвав становище у місті "максимально жорстким". Зеленський обурився, що Росія блокує будь-які ініціативи організувати гуманітарний коридор і що росіяни не шкодують цивільного населення. Президент підписав накази про нагородження 286 військовослужбовців Збройних Сил України – із них 229 є військовослужбовцями 36-ої окремої бригади морської піхоти, котра захищає Маріуполь.

