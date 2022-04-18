Сербія звинуватила Україну у фальшивому мінуванні пасажирських літаків.

Президент Вучич заявив, що його країна не має наміру долучатися до антиросійських санкцій.

 

 

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що іноземні спецслужби двох країн – України й однієї з держав-членів Євроунії – беруть участь в організації фальшивих повідомлень про бомби на пасажирських авіалайнерах. Про це повідомило сербське видання «Политика». Йдеться про літаки сербської авіакомпанії Air Serbia, які здійснюють рейси з Белграда до Москви та Санкт-Петербурга.

 

Вучич заявив, що повідомлення про фальшиві замінування літаків сербських авіаліній регулярно, кілька разів на тиждень, надходять після початку російської аґресії проти України. Поки що жодне з оголошень про бомбу не підтвердилося.

 

«Навіть сьогодні (17 квітня, – ред.) пілот отримав повідомлення про бомбу, десь над Словаччиною, але він продовжив летіти далі, тому що ми знаємо, що повідомлення неправдиві. Ми знаємо, що вони з двох країн, одна – з ЄУ, інша – Україна», – розповів сербський президент у інтерв’ю для телеканалу TV Pink.

 

Сербія наразі єдина країна в Європі, яка не припинила повітряного сполучення з Росією, щодо якої країни Євроунії запровадили жорсткі санкції за інвазію в Україні.

 

Коментуючи той факт, що Сербія не долучилася до санкцій Європейської Унії проти Росії, Вучич підкреслив, що Сербія здійснює польоти до Росії не заради прибутку. «Ми підтримуємо повітряне сполучення з принципу, тому що ми – вільна країна, яка сама вирішує. А тим, хто нам розповідає про закривавлені руки, бо у нас ще є рейси, я кажу: “Ганьба вам усім разом”. Ви маніпулятори й брехуни», – зазначив сербський президент. Вучич закинув Заходу, що коли Сербію 1999 року бомбардувала авіація країн – членів НАТО, то ніхто не скасовував жодних рейсів.

 

Сербський президент заявив, що не має наміру долучатися до санкцій Заходу проти Росії. За його словами, Сербія і надалі купуватиме російський газ та інші енергоносії, оскільки це, по-перше, їй вигідно. А по-друге, Росія була єдиною країною, яка послідовно підтримувала територіальну цілісність Сербії.

18.04.2022

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