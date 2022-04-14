Кишинів застеріг російську армію від вербування її громадян у Придністров’ї.

Напередодні британська розвідка заявила, що Москва намагається таким чином поповнити свої сили для війни в Україні.

 

 

Влада Республіки Молдова у четвер, 14 квітня, звинуватила російську армію у спробах вербувати молдовських громадян. Звинувачення пролунало через кілька днів після того, як британська розвідка заявила, що Москва намагається поповнити свої сили для війни в Україні, вербуючи рекрутів із Придністров'я. Про це повідомив молдовський інформаційний портал Noi.md

 

«Такі дії не сприяють підтримці миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших родин, і такі речі дуже небезпечні, їх слід припиняти. На дипломатичному рівні Республіка Молдова продовжує обмін думками із представниками Російської Федерації. Мої колеги з МЗСЄІ (Міністерства іноземних справ та європейської інтеграції) регулярно зустрічаються з послом Російської Федерації, і позиція Республіки Молдова дуже зрозуміла», – з такою заявою виступив молдовський міністр закордонних справ Ніку Попеску (Nicu Popescu).

 

МЗС Росії поки що не відповіло на прохання про коментарі. А от заступниця міністра оборони України Ганна Маляр того ж дня заявила, що Росія концентрує війська у кількох районах, включно з Придністров'ям, для подальшої ескалації в Україні.

 

Минулого місяця Молдова заявила, що стежить за ситуацією в Придністров'ї, де базується приблизно 1500 російських військовослужбовців, але не бачить значних змін із початку вторгнення Росії в Україну.

14.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Гнів та ненависть до росіян
Ольга ПОПОВИЧ
До ворога можна мати повагу, якщо ворог поводить себе гідно. Але Росія завжди і тепер показує, що гідність – це не про неї, її основним знаряддям є брехня, жорстокість, зневага до іншого і ницість.
13.04.22 | | Україна
Місто-фортеця, незламне місто, місто нескорених…
Володимир В‘ятрович
Навіщо нам совєтський штамп «місто-герой»? Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. В них немає і не може бути нічого справжнього. Нічого, за що варто чіплятись.
13.04.22 | | Україна
Від Владивостока до Лісабона
Олександр БОЙЧЕНКО
Європа десятиліттями вкладала в Росію астрономічні суми, щоб та будувала руzzкій мір від Владивостока до Лісабона
12.04.22 | | Дискурси
Слово як співучасник злочину
Марина Горбатюк
Мова – це кордон, межа поділу, життєво необхідне означення території. Нав'язана колишнім колоніям за багато століть російськомовність несе фікцію спільної культурної та історичної традиції, відтак – географічного співперебування в межах одного метерлінківського простору.
12.04.22 | | Штука
Групове зґвалтування в Україні
Олександр МОТИЛЬ
Я навіть не знаю імені цієї дівчинки з Бучі. Знаю лиш, що в морзі бачили її маленьке тіло зі спермою двадцятьох чоловіків...
12.04.22 | | Дискурси
Не тільки Pink Floyd
Юрко ТИМЧУК
Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.
11.04.22 | | Україна
Привид комунізму з ефектом дежавю
Ігор МЕДВІДЬ
Путінізм є дитиною не стільки нацизму/гітлеризму (явного зла), скільки його ідеологічного брата-близнюка комунізму/сталінізму (прихованого зла)
11.04.22 | | Дискурси
Російська інструкція з проведення геноциду
Тімоті Снайдер
Важко дібрати приклади, коли держава явно рекламує геноцидний характер власних дій саме в момент, коли ці дії стають загальновідомими
10.04.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.