Кишинів застеріг російську армію від вербування її громадян у Придністров’ї.

Напередодні британська розвідка заявила, що Москва намагається таким чином поповнити свої сили для війни в Україні.

Влада Республіки Молдова у четвер, 14 квітня, звинуватила російську армію у спробах вербувати молдовських громадян. Звинувачення пролунало через кілька днів після того, як британська розвідка заявила, що Москва намагається поповнити свої сили для війни в Україні, вербуючи рекрутів із Придністров'я. Про це повідомив молдовський інформаційний портал Noi.md

«Такі дії не сприяють підтримці миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших родин, і такі речі дуже небезпечні, їх слід припиняти. На дипломатичному рівні Республіка Молдова продовжує обмін думками із представниками Російської Федерації. Мої колеги з МЗСЄІ (Міністерства іноземних справ та європейської інтеграції) регулярно зустрічаються з послом Російської Федерації, і позиція Республіки Молдова дуже зрозуміла», – з такою заявою виступив молдовський міністр закордонних справ Ніку Попеску (Nicu Popescu).

МЗС Росії поки що не відповіло на прохання про коментарі. А от заступниця міністра оборони України Ганна Маляр того ж дня заявила, що Росія концентрує війська у кількох районах, включно з Придністров'ям, для подальшої ескалації в Україні.

Минулого місяця Молдова заявила, що стежить за ситуацією в Придністров'ї, де базується приблизно 1500 російських військовослужбовців, але не бачить значних змін із початку вторгнення Росії в Україну.