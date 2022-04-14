Керівництво ЄУ попередило, що оплата російського газу в рублях порушить санкції.

Єврокомісія репрезентувала юридичний аналіз указу Путіна про оплату за російський газ у рублях.

 

 

Керівництво Європейської Унії попередило держави-члени, що оплата імпортованого російського газу в рублях порушить санкції, запроваджені після вторгнення в Україну. Про це пише інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на репрезентований Європейською комісією попередній юридичний аналіз указу президента РФ Володимира Путіна з вимогою про те, щоб «недружні країни» платили за російський газ у рублях.

 

Згідно з аналізом, який Єврокомісія розіслала країнам-членам, указ Путіна «суттєво змінює процедуру та створює нову правову ситуацію». Як зазначив співрозмовник аґенції, нова процедура «передасть повний контроль російській державі» щодо того, «коли операцію буде завершено і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язань».

 

Це також дозволить Москві регулювати обмінний курс у своїх інтересах. Тож аналіз попереджає, що цей новий метод може призвести до нових витрат для покупця, оскільки операція буде повністю контролюватися Росією. 

 

«Найважливішим є те, що механізм буде порушувати обмежувальні заходи, які ЄУ запровадив у відповідь на вторгнення Москви в Україну та застосував до російського уряду, його центрального банку та їхніх довірених осіб. Цей процес також може вплинути на інші заборони на різні інструменти грошового ринку, які може видавати Газпромбанк», – зазначив співрозмовник аґенції.

 

Нагадаємо, що Путін 31 березня підписав указ про переведення розрахунків за природний газ з «недружніми країнами» на рублі. Згідно з указом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати карбованцеві рахунки в банках РФ для оплати поставок з першого квітня. Всі лідери країн «Великої сімки» чітко заявили про свою відмову платити в рублях, оскільки це порушує підписані угоди. З аналогічними заявами виступили керівники інституцій і більшості держав ЄУ. Утім, наприклад, Угорщина повідомила про свою готовність платити за російський газ у рублях.

14.04.2022

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