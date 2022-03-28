«Велика сімка» відкинула вимогу Путіна платити за газ в рублях.

Країни G7 зажадали від Москви дотримання чинних договорів, які передбачають використання доларів і євро.

 

   

                                        Роберт Габек

 

Країни «Великої сімки» не розплачуватимуться рублями за постачання російського газу та нафти. Про це у понеділок, 28 березня, повідомив німецький часопис Der Spiegel з покликом на заяву віцеканцлера та міністра економіки Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck). 

 

Після засідання представників країн-членів G7, де наразі головує ФРН, Габек зазначив, що міністри «Великої сімки» вирішили відхилити відповідну вимогу Росії як «одностороннє та явне порушення чинних договорів». Він зазначив, що договори про постачання енергоносіїв ніхто не скасовував, і залучені до них компанії повинні їх дотримуватися. А угоди передбачають оплату за енергоносії у доларах та євро. «З цього випливає, що (вимога, – ред.) оплати в рублях є неприйнятною», – сказав віцеканцлер Німеччини.

 

Водночас Габек звинуватив Путіна, що той своєю вимогою про рублі намагався розколоти лави G7, куди, окрім Німеччини, входять США, Франція, Італія, Японія, Канада та Велика Британія. «Ми не дозволимо це зробити, тому відповідь G7: договірних зобов'язань потрібно дотримуватися», – наголосив він і назвав Росію «ненадійним постачальником». За словами Габека, війною проти України Путін значною мірою «посприяв порушенню миру та порядку у ґлобальному масштабі».

 

Нагадаємо, що 23 березня президент РФ Володимир Путін зажадав протягом тижня перевести оплату за постачання російського газу і нафти «недружнім країнам» у рублі, відмовившись від «використання в таких розрахунках всіх валют, які скомпрометували себе». За бажанням Путіна, покупці російського газу повинні купувати рублі на внутрішньому валютному ринку Росії.

28.03.2022

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