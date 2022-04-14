50-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Оперативне командування "Південь" ЗСУ підтвердило, що російський крейсер "Москва" був атакований українськими протикорабельними ракетами "Нептун". Згідно з офіційною інформацією, флагман чорноморського флоту РФ отримав "суттєві пошкодження". "Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути", – повідомили в ОК "Південь".

13:53 Державне бюро розслідувань затримало в Одесі керівника фракції партії "ОПЗЖ" у Маріупольській міській раді Володимира Клименка. Йому закидають здійснення антиукраїнської інформаційної кампанії на Росії. "Напередодні військового вторгнення РФ колаборант на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади. Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора", – додали у ДБР.

13:21 Міністерство оборони Росії стверджує, що пожежу на крейсері "Москва" локалізовано і станом на цей момент відкритого вогню вже немає. Згідно зі запевненням офіційних російських служб, флагман російського флоту "зберігає плавучість", а "основне ракетне озброєння" не пошкоджено. Попри це, екіпаж евакуювали. Москвичі досі не визнають влучання ракетами: "Причини пожежі з'ясовуються".

13:05 Личаківський суд Львова заарештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторну яхту. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є подружжя Медведчуків. Суд також санкціонував арешт державного зрадника.

12:46 Офіційний Київ досі немає інформації про місце перебування 169 військовослужбовців, які потрапили у полон на Чорнобильській атомній електростанції. "Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу. Ведуться перемовини про їхній обмін", – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

12:28 Керівництво Європейської Унії попередило держави-члени, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну.

12:12 Британська розвідка зазначає, що наступними цілями атак Росії можуть стати міста Краматорськ і Костянтинівка у Донецькій області.

11:49 Міністерство закордонних справ України стривожене загрозою незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами. "Особливу стурбованість викликає інформація про намір Міносвіти РФ підписати з російськими окупаційними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях – т.зв. «Л/ДНР» – «угоди», які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї", – ідеться у заяві МЗС. "Фактично Росія в порушення міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації", – обурилися у зовнішньому політичному відомстві. У МЗС вважають, що такі дії РФ можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти.

11:34 Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував міжнародну спільноту за зосередженість на війні в Україні. Він заявив, що інші "кризи", зокрема і в його рідній Ефіопії, не отримують такої ж уваги, припустивши, що причина в тому, що люди, які страждають, – "не білі". Директор ВООЗ визнав, що ситуація в Україні – глобально значуща, але зауважив, що іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги. "Я повинен бути відвертим і чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі "рівніші" за інших'', – цитує його "Німецька хвиля".

11:17 Народний депутат Володимир В'ятрович закликав Україну остаточно відмовитися від культу 9 травня. "Вважаю неприпустим і небезпечним, щоб цього року Україна разом із росією синхронно святкувала День перемоги 9 травня. Тому пропоную, щоб ми докінчили декомунізацію вшанування завершення Другою світової війни в Європі. Відтак відзначали її разом з усією Європою 8 травня, коли і був підписаний акт капітуляції нацистської Німеччини", – повідомив В'ятрович.

10:51 Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила розширити коло розвідувальної інформації, котру надаватиме Україні. Зокрема, йдеться про дані, котрі дозволять Збройним Силам України націлюватися на військові об'єкти Росії на окупованому Донбасі та в анексованому Криму, пише The Wall Street Journal.

10:37 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 19 900 осіб, танків – 753 од., бойових броньованих машин – 1968 од., артилерійських систем – 366 од., РСЗВ – 122 од., засобів ППО – 64 од., літаків – 160 од., гелікоптерів – 144 од., автомобільної техніки – 1437 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 100 ворогів, танків ‒ 14 од., бойових броньованих машин – 4 од., автомобільної техніки – 8 од., артилерійських систем – 8 од., РСЗВ – 7 од., літаків – 2 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

63% танків (з них 4,4% за минулий тиждень),

68% бойових броньованих машин (з них 2,7% за минулий тиждень),

23% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

49% літаків (з них 3,0% за минулий тиждень),

60% гелікоптерів (з них 3,8% за минулий тиждень).

10:23 Сили спеціальних операцій підірвала міст із колоною ворожої техніки, котра прямувала до Ізюму, – бронеавтомобіль "Тигр", вантажівки "КамАЗ" і три "Урали". "Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори ССО України чекали на ворога, який нічого не підозрюючи їхав на зустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону... Після цього справу довершили наші колеги із Сил оборони України", – прокоментували у командуванні ССО.

10:02 Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен підтвердила свою стару заяву про леґітимність російського псевдореферендуму в Криму у 2014 році. "Мешканці Криму захотіли знову приєднатися до Росії, ото й усе", ­– сказала Ле Пен.

09:45 Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав ідею перейменування назв станцій метро, пов'язаних із Росією. "Щоб нам, киянам, назви столичних станцій метро нагадували про позитивні зміни та про те, хто є нашими справжніми друзями. А не звеличували тих, хто посилає сюди орду і смерть українцям", – пояснив Кличко. Він, зокрема, хотів би бачити в Києві станцію "Варшавська" – замість "Мінської".

09:29 Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд передбачає, що Штати визнають дії Росії в Україні геноцидом. Коли Джо Байден ужив термін "геноцид", він мав на увазі людську оцінку, сказала Нуланд. З її слів, кваліфікацію злочину слід оформити в юридичний спосіб. "Щоб уряд США прийняв офіційне політичне рішення щодо геноциду, має минути певний час для збору доказів, і ми це робимо", – сказала Нуланд CNN.

09:11 Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу. Пан Хан побував на процедурі ексгумації тіл вбитих цивільних із другої братської могили на території місцевої церкви, відвідав місце зберігання розстріляних військовими РФ автівок, на яких люди намагалися втекти від війни, та приміщення однієї з катівень, де замордували сімох українців.

08:50 Фракція політичної партії "Слуга Народу" не буде підтримувати ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану, повідомив голова фракції Давід Арахамія.

Він зазначив, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому: "Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші – в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни".

08:30 Міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері "Москва": «Внаслідок пожежі на ракетному крейсері „Москва“ здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні ушкодження. Вчора ввечері про це повідомив голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Марченко: "Ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень".

"Москва" - флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ і корабель з найпотужнішим озброєнням на Чорноморському флоті, головний корабель проєкту 1164 «Атлант». Спущений на воду суднобудівним заводом імені 61 комунара в Миколаєві в 1979 році, увійшов до складу Чорноморського флоту СРСР в 1983 році. Мав можливість за один залп запустити 16 крилатих ракет.

Це судно брало участь в атаці на прикордонний загін острова Зміїний.

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив,що в Чорному морі перебувають ще 9 ракетних кораблів ЧФ РФ з крилатими ракетами "Калібр":

1. фрегат «Адмирал Эссен» (8 ракет)

2. фрегат «Адмирал Макаров» (8 ракет)

3. корвет «Вышний Волочёк» (8 ракет)

4. корвет «Ингушетия» (8 ракет)

5. корвет «Грайворон» (8 ракет)

6. підводний човен «Ростов-на-Дону» (4 ракети)

7. підводний човен «Старый Оскол» (4 ракети)

8. підводний човен«Великий Новгород» (4 ракети)

9. підводний човен«Колпино» (4 ракети)

07:50 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 50-ої доби війни:

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України. Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки. У білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію білорусі. На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності, здійснює зосередження зазначених підрозділів у Бєлгородській і Воронезькій областях. Ворог посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів і забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки. На Слобожанському напрямку противник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої. За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога в районі Сєверодонецька. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів. Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої “ДНР”. Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків. На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи з інженерного обладнання позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ. Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки. На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника. Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито два ворожих винищувача.

00:54 Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з Еммануелем Макроном його тезу про "братськість" українського та російського народів. Про це Зеленський повідомив на пресовій конференції з президентами Польщі, Литви, Естонії, Латвії. "Я, чесно, не чув пана президента Французької Республіки. Якщо ця заява правдива... Ми не втрачаємо жодної деталі. Такі речі для нас дуже болючі, тому я обов'язково зроблю все, щоб сьогодні з ним поговорити про саме це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час", – цитує "Укрінформ".

00:17 Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінґу розкрив деталі про озброєння, котре США надають Україні в пакеті допомоги на 800 мільйонів доларів. Ідеться, зокрема, про 200 панцеромобілів M113, 11 гелікоптерів Мі-17, 18 гаубиць, 300 безпілотників-камікадзе Switchblade тощо.

18 155-мм гаубиць і 40 000 снарядів; 10 контрбатарейних радарів AN/TPQ-36; 2 радари для виявлення повітряних цілей AN/MPQ-64 Sentinel; 300 безпілотних систем Switchblade; 500 ракет до комплексів Javelin і тисячі інших протитанкових систем; 200 бронетранспортерів M113; 100 бронеавтомобілів HMMWV; 11 гелікоптерів Mі-17; 30 000 бронежилетів і шоломів; 2000 оптичних і лазерних далекомірів тощо.

00:04 Президент Литви Гітанас Наусєда розкритикував ідею альтернативної системи оборонних ґарантій. "Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне – можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність", – сказав Наусєда, згідно з повідомленням "Європейської правди". Він додав: "Хоч би що там казали деякі партнери, я вірю, що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі".