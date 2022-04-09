В Івано-Франківську активісти теж ініціюють перейменування вулиць.

Вслід за Львовом, де ініціативна група розпочала процес перейменування понад тридцяти вулиць, і Києвом, де збираються переназвати п'ять станцій метро, аналогічна ініціатива з'явилася й у Івано-Франківську.

"Як щодо Івано-Франківська? У нашому проукраїнському, "бандерівському", "націоналістичному" місті є досі, як мінімум, 15 вулиць, названих в честь російських діячів. Чи не настав час змінити їх назви на імена героїв сьогодення? Чи не на часі позбуватись будь-яких згадок та означень родом з "руского міру", які на карті Google пов'язують нас з москальським загарбником в очах всього світу?" – публічно звернулася до міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа тамтешня активістка Наталія Федоришин.

Зокрема пропонується перейменувати вулиці:

Гаркуші – названа на честь героя радянського союзу, майора червоної армії Миколи Гаркуші, родом з Дніпропетровської області. Брав участь у визволенні Івано-Франківська з німецької окупації. Загинув в Угорщині, похований в Івано-Франківську.

Докучаєва – названа на честь російського природознавця Василя Докучаєва, жодного відношення до Франківська не мав

Достоєвського – названа на честь російського письменника Федора Достоєвського

Дунаєвського – названа на честь радянського композитора єврейського походження Ісака Дунаєвського, родом з Полтавщини, жодного відношення до Франківська не мав.

Ковалевської (Микитинці) – названа на честь російської математикині Софії Ковалевської, жодного відношення до України не має

Краснодонську – названа на честь радянської окупаційної назви українського міста Сорокине, Луганської області. Перейменована на вул. Войцюка у 2010 р., проте на карті google досі значиться як вул. Краснодонців.

Лермонтова – названа на честь російського письменника Михайла Лермонтова

Менделєєва – названа на честь російського хіміка Дмитра Менделєєва, який не мав жодного відношення до України;

Некрасова – названа на честь російського письменника Ніколая Некрасова

Огарьова – названа на честь російського поета Миколи Огарьова, ніякого відношення до Франківська не мав

Островського – названа на честь Миколи Островського, учасника встановлення радянської влади в Україні та боротьби з повстанським рухом, який служив у бригаді Котовського, 1-й кінній армії та частинах особливого призначення Червоної армії. Або ж на честь Олександра Островського – російського драматурга, жодного відношення до Івано-Франківська не мав

Радищева – названа на честь російського письменника Олександра Радищева, одного з пажів російської імператриці Катерини ІІ, згодом став прихильником ідеї демократії та республіканізму, за що був засланий у Сибір.

Толстого – названа на честь російського письменника Льва Толстого, який не мав жодного стосунку до Івано-Франківська.

Чайковського – названа на честь російського композитора Петра Чайковського, який не мав жодного стосунку до Івано-Франківська

Чехова – названа на честь російського письменника Антона Чехова.

Зазначимо, що згідно з соціологічним дослідженням, проведеним 6 квітня соціологічною групою "Рейтинг", ідею переіменування вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані з росією, підтримує 90% мешканців Західної України, а в цілому по Україні цей показник становить 76%. При цьому не підтримує таку ідею серед усіх українців лише 13%.