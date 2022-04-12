На Львівщині до шкільного навчання повернулося 16 тисяч дітей-переселенців.

Освітній процес на Львівщині потрохи відновлюється. В області до навчання повернулися майже 16 тисяч школярів з інших областей України, - повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Навчаються учні офлайн та дистанційно. Форму навчання кожен заклад визначає самостійно, враховуючи усі безпекові моменти.

Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про оголошення конкурсу на посаду керівника міського управління освіти. Резюме від бажаючих обійняти цю посаду прийматиме управління персоналу Львівської міськради до 23 квітня включно. Електронна скринька: kadry215@gmail.com

"Шукаємо керівника або керівницю управління освіти. Нові виклики потребують системних перезавантажень. Завдання непросте. Але навіть в умовах війни діти мають розвиватись, бо від цього прямо залежить наше майбутнє. Найкращий світовий досвід має бути сьогодні у Львові. Це важливо і для львів’ян, і для всіх, хто мешкає тут тимчасово", - написав Андрій Садовий у себе на fb.

Нагадаємо, що раніше управління освіти міста Львова очолювала Галина Слічна, однак, ще 11 березня вона написала на своїй сторінці у fb: "Вчора був мій останній робочий день. Всі подробиці, деталі розповім після війни. Сьогодні не той час." У цьому ж дописі Галина Слічна подякувала своїй команді і всім освітянам Львова за співпрацю й побажала "залишайтеся такими, щоб людям біля вас було комфортно, щоб вони відчували стабільність і впевненість. Щоб вони працювали віддано і результативно завдяки тому, бо вірили - що завтра, коли щось в їхньому житті піде не так: хвороба, інвалідність, втрата, ви завжди підтримаєте їх".