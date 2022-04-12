У Стрию демонтували стелу, встановлену на честь радянської армії.

На центральній площі Стрия демонтували частину меморіальної композиції на честь радянської армії – стелу з пам’ятними датами «Великої Вітчизняної війни», - повідомили у Стрийській міській раді.

 

 

«Стрий розпочинає ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму, які залишились на території нашої громади. Першою впала стела на Площі ринок», – йдеться у повідомленні. 

 

Стела з викарбуваними на ньому етапами «Великої Вітчизняної війни» входила до меморіальної композиції, що також включала пам’ятник радянському солдату з дитиною на руках, який було демонтувано у 2014 році.

 

Процес демонтажу пам'ятників, пов'язаних з Росією та СРСР активно відбувається містами України. Нагадаємо, що раніше у Тернополі знесли пам'ятник Пушкіну, в Мукачеві демонтували з п'єдесталу радянський танк і таке ж рішення прийняли у Чорткові. Крім того у Києві, Львові та Івано-Франківську ініційовано переіменування вулиць та інших об'єктів, назви яких несуть російську та радянську конотацію.


 

12.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Де цей нацизм
Єжи Чех
Сіллю в очі Путіну є не нацизм, а тільки прагнення українців жити у власній незалежній державі. Якщо щось таке називається нацизмом, то всі нормальні люди є нацистами
10.04.22 | | Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22 | | Штука
Церква жінок
Віталій Портников
Стомлені очі жінок, що вдивляються у заспокійливі очі Богородиці. А цей світ очей, цей спокій, ця віра, ця невтомність і є тим, що оберігає життя воїна й перемагає бездонний морок
10.04.22 | | Дискурси
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22 | | Україна
Долаючи травму тоталітаризму
Мирослав МАРИНОВИЧ
Російсько-українська війна довершує те, що не зробили майдани, бо українці прагнуть захищати свою свободу. Отже, війна – рубікон, після якого українці остаточно подолають тоталітарну травму. 
09.04.22 | | Галичина
45-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України. На Ізюмському напрямку ворог вів наступ у напрямку Бражківки та Сулигівки, на Донецькому – Рубіжного, Нижнього, Попасної, Новобахмутівки і в Маріуполі, успіху не мав.
09.04.22 | | Україна
Буча: світовий Перл-Гарбор
Михайло САВЧИН
До моменту відступу московитів з-під Києва та виявлення численних воєнних злочинів світове співтовариство доволі мляво реагувало на події в Україні. Однак страшні кадри кардинально змінили позиції Заходу
08.04.22 | | Україна
Токсичне ретро (2)
Юрко Кох
Друга папка "поступівських" колажів 2007–2017 років, з вірою, що настає час детоксикації, коли нашу свідомість вже не обтяжуватиме той найгидотніший історичний осад...
08.04.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.