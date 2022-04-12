У Стрию демонтували стелу, встановлену на честь радянської армії.

На центральній площі Стрия демонтували частину меморіальної композиції на честь радянської армії – стелу з пам’ятними датами «Великої Вітчизняної війни», - повідомили у Стрийській міській раді.

«Стрий розпочинає ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму, які залишились на території нашої громади. Першою впала стела на Площі ринок», – йдеться у повідомленні.

Стела з викарбуваними на ньому етапами «Великої Вітчизняної війни» входила до меморіальної композиції, що також включала пам’ятник радянському солдату з дитиною на руках, який було демонтувано у 2014 році.

Процес демонтажу пам'ятників, пов'язаних з Росією та СРСР активно відбувається містами України. Нагадаємо, що раніше у Тернополі знесли пам'ятник Пушкіну, в Мукачеві демонтували з п'єдесталу радянський танк і таке ж рішення прийняли у Чорткові. Крім того у Києві, Львові та Івано-Франківську ініційовано переіменування вулиць та інших об'єктів, назви яких несуть російську та радянську конотацію.



