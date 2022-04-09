У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну.

У Тернополі, згідно з рішенням міськвиконкому, демонтували пам'ятник російському поетові Алєксандру Пушкіну. Міський голова Сергій Надал заявив, що українцям потрібно відмовлятися від всього російського, в тому числі й від її культури.

«Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст – перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику», – сказав він.

Демонтований пам'ятник передали підприємству «Міськшляхрембуд» для безоплатного зберігання.

Так виглядав пам'ятник Пушкіну в Тернополі до демонтажу. Тепер на його місці залишилася лише частина постаменту.