У Чорткові вирішили демонтувати мілітарні пам'ятки доби срср.

 

Демонтувати мілітарні пам’ятки радянських часів вирішили у Чорткові і, таким чином, нарешті завершити процес декомунізації, - повідомив міський голова Володимир Шматько, зазначивши, що такі дії підтримують більшість містян, що засвідчило проведене опитування.

 

 

 

"Радянський танк буде демонтований. Що з ним робити буде окреме опитування і чекаю від чортківчан пропозицій, як провести аукціон з продажу. Пам’ятник радянському солдатові і червона зірка будуть демонтовані. Поховання і меморіальні плити з прізвищами наших дідів і родичів залишаються на місці. Це святе.

Замість цих радянських символів є пропозиція встановити Хрест чи фігуру Божої Матері! Наголошую: над могилами замість радянського солдата - Хрест чи фігура Божої Матері", – сказав Володимир Шматько.

 

Він повідомив, що зараз готуються проекти відповідних рішень міської ради (розглядатиметься на постійній комісії та у сесійній залі) та звернення в Тернопільську обласну державну адміністрацію і у Міністерство культури та інформаційної політики України щодо дозволу на демонтаж вказаних об'єктів.

 

 

Міський голова додав, що рішення щодо перейменування вулиці Гагаріна і провулку Гагаріна мають прийняти самі жителі цих вулиць.

 

"Працівниками міської ради і депутатом буде здійснено подворовий обхід і збір підписів від мешканців вулиці щодо НОВОЇ назви. В коментарях бачив пропозицію назвати вулицю в честь - генерала Кульчицького. Підтримаю. Але вирішать люди які живуть на цій вулиці", – вважає Володимир Шматько.

 

06.04.2022

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